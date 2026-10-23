Huế định hướng phát triển liên vùng khu vực phía Bắc và Đông Bắc

Sáng 23/10, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trịnh Mạnh Linh chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy các xã Quảng Điền, Đan Điền và các phường Phong Quảng, Hóa Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác phòng, chống thiên tai và định hướng phát triển thời gian tới.

Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh (ở giữa) cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa các công trình phòng, chống thiên tai và tiêu thoát lũ.

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát thực tế hai công trình liên quan đến phòng, chống thiên tai và tiêu thoát lũ trên địa bàn.

Kinh tế duy trì tăng trưởng, chủ động ứng phó thiên tai

Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế các địa phương cơ bản duy trì tăng trưởng. Xã Quảng Điền ghi nhận tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng 9,2%; xã Đan Điền có tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 10,3%. Phường Phong Quảng đạt mức tăng 10,07%, đón khoảng 112.650 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt hơn 42 tỷ đồng. Phường Hóa Châu tiếp tục khai thác lợi thế ven đô, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái và nông nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giải quyết việc làm và bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm. Hoạt động của chính quyền cơ sở từng bước đi vào nền nếp, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tiếp tục được nâng lên.

Trong công tác phòng, chống thiên tai, các xã, phường đã rà soát, cập nhật phương án ứng phó mùa mưa bão năm 2026; củng cố lực lượng xung kích, chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời tăng cường cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt giao thông.

Một số công trình tiêu thoát lũ đã phát huy hiệu quả. Dự án nạo vét và gia cố các thủy đạo sau cống thoát lũ kết hợp giao thông, tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026, góp phần bảo vệ khoảng 635 ha diện tích nuôi trồng thủy sản.

Đối với dự án Hệ thống thoát lũ các xã Quảng Điền, Đan Điền và phường Hóa Châu, hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu đang được hoàn thiện, dự kiến khởi công vào cuối tháng 11/2026.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương kiến nghị thành phố tháo gỡ khó khăn về nguồn lực đầu tư, hạ tầng giao thông, tiêu thoát lũ, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tổ chức vận hành bộ máy.

Ưu tiên giao thông kết nối và tiêu thoát lũ liên vùng

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh ghi nhận tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong ổn định tổ chức và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh, bốn địa phương có điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển khác nhau nhưng liên kết chặt chẽ về địa hình, hệ thống sông ngòi, đầm phá và giao thông. Vì vậy, cần chuyển từ cách tiếp cận xử lý từng vấn đề riêng lẻ sang định hướng phát triển tổng thể, liên vùng, gắn giải quyết khó khăn trước mắt với chiến lược phát triển khu vực phía Bắc và Đông Bắc TP. Huế.

Đối với công tác phòng, chống thiên tai, đồng chí yêu cầu ưu tiên xử lý các điểm nghẽn về tiêu thoát lũ và bảo đảm an toàn dân cư. Các cơ quan chuyên môn phối hợp với địa phương khảo sát tổng thể hệ thống sông, hói, cống qua đê và những vùng thường xuyên ngập lụt; xác định danh mục công trình cấp thiết, thứ tự ưu tiên đầu tư, tập trung vào khu vực ngập kéo dài, nguy cơ sạt lở và các tuyến giao thông huyết mạch.

Các địa phương cần chủ động xây dựng phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai, duy trì cảnh báo sớm, chuẩn bị phương án sơ tán dân; đặc biệt rà soát nguy cơ sạt lở bờ sông Bồ qua Quảng Điền, Đan Điền và sạt lở bờ biển tại Phong Quảng.

Về hạ tầng, thành phố cần rà soát, xác định thứ tự ưu tiên các công trình giao thông có tính liên vùng, phục vụ kết nối khu công nghiệp, vùng sản xuất và điểm du lịch. Đối với dự án cầu Thanh Hà, cần rà soát tiến độ chuẩn bị đầu tư, thủ tục và nhu cầu vốn, sớm tham mưu bố trí nguồn lực triển khai theo quy định.

Đối với Khu công nghiệp Quảng Vinh, cơ quan chuyên môn phối hợp với xã Đan Điền đánh giá tính hiệu quả, khả thi của dự án, nhất là điều kiện địa hình và hạ tầng giao thông kết nối, từ đó nghiên cứu phương án phù hợp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng định hướng chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa, sinh thái; tăng cường liên kết thị trường, phát triển sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và phát huy vai trò của hợp tác xã. Việc khai thác đầm phá Tam Giang cần gắn với bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong lĩnh vực du lịch, các địa phương cần lựa chọn khu vực có tiềm năng để ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, hình thành tuyến du lịch liên vùng; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, làng nghề gắn với bảo tồn cảnh quan.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch, tăng cường phối hợp trong giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhất là thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý công việc.

Văn phòng Thành ủy được giao tổng hợp kiến nghị của bốn địa phương, phân nhóm theo lĩnh vực, xác định cơ quan đầu mối và theo dõi tiến độ thực hiện. Các đảng ủy xã, phường cụ thể hóa kết luận thành nhiệm vụ, phân công rõ người phụ trách và kết quả cần đạt.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, giao thông kết nối và tiêu thoát lũ là hai nhóm nhiệm vụ nền tảng; chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển kinh tế đầm phá và du lịch là những hướng tạo động lực tăng trưởng. Đây là cơ sở để từng bước hình thành không gian phát triển liên kết giữa Hóa Châu, Đan Điền, Quảng Điền và Phong Quảng, phát huy lợi thế khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố, nâng cao đời sống Nhân dân và bảo đảm an toàn trước thiên tai.