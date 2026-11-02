Huế định hình hệ sinh thái du lịch, mở hướng tăng trưởng mới

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: BTC)

Đổi mới sản phẩm, mở rộng không gian phát triển

Tại Hội nghị công bố kích cầu và giới thiệu các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn đến năm 2027, do Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức cuối tuần qua, nhiều định hướng, chính sách và sản phẩm mới được giới thiệu, hướng đến tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, các hội, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của điểm đến Huế.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đồng thời công bố Kế hoạch kích cầu sản phẩm du lịch mới; giới thiệu Kế hoạch cơ cấu lại các sản phẩm du lịch và phát triển sản phẩm mới giai đoạn 2027-2030, với trọng tâm đổi mới, đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng trải nghiệm và năng lực cạnh tranh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Huế đón hơn 6,9 triệu lượt khách du lịch. (Ảnh: L.HOÀNG)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, 10 tháng đầu năm 2026, du lịch Huế ghi nhận những tín hiệu tích cực với tổng lượt khách ước đạt hơn 6,9 triệu lượt, tăng 28,36% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt. Kết quả này thể hiện nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, tạo nền tảng thuận lợi để du lịch thành phố tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên, những biến động của tình hình thế giới, giá năng lượng, chi phí vận chuyển và bất ổn kinh tế đang đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó đòi hỏi Huế phải chủ động có những chính sách kích cầu phù hợp, đồng thời rà soát, cơ cấu lại hệ thống sản phẩm hiện có, tìm kiếm những hướng đi mới để duy trì sức hút và mở rộng thị trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu ý kiến tại sự kiện công bố. (Ảnh: BTC)

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, mỗi địa phương, mỗi điểm đến đều có những lợi thế và hạn chế riêng. Vì vậy, thành phố sẽ tập trung phát triển các sản phẩm có khả năng tạo dấu ấn, phù hợp với nhu cầu và xu hướng của du khách, trong đó chú trọng du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch ẩm thực, du lịch mùa mưa và các sản phẩm gắn với sự kiện văn hóa, nghệ thuật.

Lãnh đạo thành phố Huế cũng nhấn mạnh yêu cầu công bố sớm lịch sự kiện để doanh nghiệp chủ động xây dựng tour, tuyến, kết nối dịch vụ và quảng bá. Các sản phẩm phải được đầu tư, tổ chức bài bản, có tính thực tiễn, tạo ra giá trị trải nghiệm rõ nét, thay vì chỉ dừng lại ở ý tưởng.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu Tuần lễ Âm nhạc và Di sản quốc tế Huế 2027. (Ảnh: BTC)

Đáng chú ý, cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp giới thiệu 2 sự kiện dự kiến tổ chức trong năm 2027, gồm Tuần lễ Âm nhạc và Di sản quốc tế Huế (Huế Wonderverse Music Fest) và Chương trình truyền hình thực tế sáng tạo (The Hue Creators). Đây là những hoạt động hướng đến kết nối văn hóa, di sản với âm nhạc và các hình thức sáng tạo hiện đại, góp phần làm phong phú trải nghiệm, mở rộng phương thức quảng bá hình ảnh Huế đến công chúng trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, ứng dụng “AI ra quyết định hỗ trợ du khách” được giới thiệu, mở thêm hướng tiếp cận công nghệ trong cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ hành trình. Những hoạt động này cho thấy nỗ lực của Huế trong việc đổi mới cách thức tổ chức, quảng bá và cung ứng dịch vụ, từng bước chuyển từ khai thác những giá trị truyền thống sang phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, có tính kết nối cao.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các ban, sở, ngành chức năng chủ trì hội nghị công bố chính sách kích cầu và các sản phẩm du lịch mới năm 2027. (Ảnh: BTC)

Du lịch y tế - điểm nhấn từ lợi thế riêng có

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là công bố Đề án “Phát triển du lịch y tế trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”, được thành phố phê duyệt theo Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 30/10/2026. Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển Huế trở thành trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu.

Huế có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình này. Bên cạnh vị thế là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền trung-Tây Nguyên, Huế còn sở hữu hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ có trình độ cao, nhiều kỹ thuật y khoa tiên tiến. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường đại học Y-Dược Huế và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế là những cơ sở nòng cốt, có thế mạnh về ghép tạng, tim mạch, ung bướu, điều trị chuyên sâu và phục hồi chức năng.

Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu về du lịch y tế. (Ảnh: BTC)

Đáng chú ý, số lượt người từ các địa phương khác đến Huế khám, chữa bệnh tăng từ hơn 214 nghìn lượt năm 2021 lên hơn 503 nghìn lượt năm 2025. Đây là nguồn khách tiềm năng để phát triển các dịch vụ lưu trú, ăn uống, nghỉ dưỡng, tham quan dành cho người bệnh và thân nhân, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động khám, chữa bệnh đơn thuần.

Bên cạnh y học hiện đại, Huế còn có lợi thế về y học cổ truyền, y học cung đình triều Nguyễn, nguồn dược liệu, khoáng nóng và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khi kết nối với hệ thống di tích, cảnh quan sông Hương, nhà vườn, ẩm thực và khu nghỉ dưỡng, những giá trị này có thể tạo nên sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Nhiều chính sách kích cầu du lịch Huế 2027 cùng với các sản phẩm du lịch mới được công bố. (Ảnh: BTC)

Các sản phẩm được đầu tư, tổ chức bài bản, có tính thực tiễn, tạo ra giá trị trải nghiệm rõ nét. (Ảnh: BTC)

Theo Đề án này, thành phố Huế định hướng phát triển bốn nhóm sản phẩm trọng tâm, gồm: du lịch y tế gắn với y học hiện đại; khám, điều trị và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền; trải nghiệm y học cung đình triều Nguyễn; tắm khoáng và trị liệu chăm sóc sức khỏe (wellness).

Trong đó, các dịch vụ khám tổng quát, tầm soát bệnh lý, tư vấn sức khỏe, điều trị chuyên sâu và phục hồi chức năng sẽ được kết nối với hệ thống lữ hành, khách sạn, nghỉ dưỡng. Đối với y học cổ truyền, thành phố chú trọng khai thác các phương pháp châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh và phục hồi chức năng trên cơ sở bảo đảm điều kiện chuyên môn.

Các doanh nghiệp quan tâm đến các chính sách kích cầu du lịch lớn của thành phố Huế năm 2027. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, việc nghiên cứu tái hiện mô hình Thái Y viện triều Nguyễn tại Đại Nội Huế được kỳ vọng tạo sản phẩm khác biệt, giúp du khách tìm hiểu lịch sử y học cung đình, các bài thuốc và phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống. Cùng với đó, các nguồn khoáng nóng Thanh Tân, Mỹ An và hệ thống nghỉ dưỡng, spa có thể phát triển dịch vụ tắm khoáng, ngâm bùn, xông hơi thảo dược, thiền, yoga và thực dưỡng.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2027 thu hút khoảng 600 nghìn lượt khách du lịch y tế nội địa mỗi năm, tổng thu từ nhóm khách này và người đi cùng khoảng 7.800-8.000 tỷ đồng; thu hút từ 5.500-6.000 lượt khách quốc tế, tổng thu khoảng 180 tỷ đồng.

Bên cạnh chương trình kích cầu các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn, chương trình truyền hình thực tế sáng tạo (The Hue Creators) cũng được thành phố công bố. (Ảnh: BTC)

Đến năm 2030, lượng khách nội địa dự kiến đạt khoảng 800 nghìn lượt, tổng thu 14.400 tỷ đồng; khách quốc tế đạt 8.000-10.000 lượt, tổng thu khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm. Xa hơn, đến năm 2035, Huế hướng tới xây dựng thương hiệu trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và điểm đến du lịch y tế hàng đầu Việt Nam.

Tăng cường liên kết, đưa sản phẩm vào thực tiễn

Để hiện thực hóa các định hướng phát triển, vấn đề đặt ra là phải hình thành chuỗi liên kết giữa các lĩnh vực, khắc phục tình trạng dịch vụ y tế, du lịch, nghỉ dưỡng còn phân tán. Một sản phẩm du lịch y tế cần được tổ chức thành hành trình đồng bộ, từ tư vấn, đặt lịch khám, điều trị, phục hồi chức năng đến lưu trú, vận chuyển, ăn uống, tham quan và chăm sóc sau điều trị.

Lãnh đạo ngành du lịch thành phố Huế công bố chương trình kích cầu và sản phẩm du lịch mới thành phố năm 2027. (Ảnh: BTC)

Theo đó, Đề án xác định sự phối hợp của các sở, ngành, cơ sở y tế, cơ sở đào tạo, Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp. Ngành y tế có trách nhiệm phối hợp chuẩn hóa dịch vụ, bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn cho người sử dụng; ngành du lịch giữ vai trò kết nối, quảng bá, xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng sản phẩm.

Cùng với phát triển nguồn nhân lực liên ngành, thành phố chú trọng ứng dụng công nghệ số, xây dựng hệ thống thông tin về cơ sở y tế, sản phẩm, giá dịch vụ và quy trình tiếp cận, giúp du khách thuận tiện tìm hiểu, lựa chọn. Tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch thành phố Huế đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các cơ sở y tế, tạo cơ sở tăng cường phối hợp, nghiên cứu và đưa các gói sản phẩm du lịch y tế vào khai thác.

Các đơn vị trao đổi tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Đáng chú ý, Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 30/10/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về kích cầu sản phẩm du lịch mới đưa ra chính sách hỗ trợ khách sử dụng dịch vụ y tế. Theo đó, khách trong nước và quốc tế khám, chữa bệnh tại các cơ sở thuộc phạm vi áp dụng, lưu trú tại Huế tối thiểu một đêm và có hoạt động tham quan du lịch sẽ được hỗ trợ giảm 30% phí tham quan một số điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, theo điều kiện quy định. Chính sách này góp phần khuyến khích kết nối hoạt động khám, chữa bệnh với trải nghiệm văn hóa, di sản.

Dẫu vậy, để du lịch y tế trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh, Huế cần tiếp tục chú trọng chất lượng chuyên môn, tính minh bạch về giá dịch vụ, quy trình phục vụ và quyền lợi khách hàng. Việc phát triển phải đặt yêu cầu an toàn, hiệu quả khám, chữa bệnh và tuân thủ quy định chuyên ngành lên hàng đầu; đồng thời phân định rõ dịch vụ điều trị y khoa với hoạt động chăm sóc, thư giãn thông thường.

Du lịch Huế dịch chuyển sản phẩm du lịch từ “tham quan di tích” sang “trải nghiệm di sản sống”. (Ảnh: L.HOÀNG)

Từ những định hướng vừa được công bố, có thể thấy Huế đang từng bước mở rộng không gian phát triển du lịch, không chỉ dựa vào lợi thế di sản mà còn hướng đến các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng.

Khi chính quyền, cơ sở y tế và doanh nghiệp cùng vào cuộc, các sản phẩm mới được tổ chức bài bản và đưa vào khai thác thực chất, du lịch sẽ có thêm động lực tăng trưởng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định thương hiệu điểm đến Huế trong giai đoạn mới.