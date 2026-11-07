Huế điều tiết hồ thủy điện, triển khai ứng phó đợt mưa lớn

Công trình thủy điện A Lưới. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cụ thể, hồ thủy điện A Lưới vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến và có thể đến 900 m3/s; thời gian vận hành lúc 10 giờ ngày 9/11.

Vào lúc 8 giờ cùng ngày, hồ chứa thủy điện A Lin B1 (Cụm hồ A Lin 3-A Lin B1), vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến và có thể đến 500 m3/s. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Trung và Công ty cổ phần Thủy điện Trường Phú, khẩn trương thông báo đến người dân vùng hạ du và các địa phương: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để đề phòng ngập trong khu vực lòng hồ A Lin 3, A Lưới.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cũng đã đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và xã, phường tập trung triển khai thực hiện thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến không khí lạnh, gió mạnh trên biển, mưa lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng, để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Các đơn vị và địa phương ven biển, đầm phá theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển; tăng cường tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp. Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Cùng đó, các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đang thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi trên địa bàn kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công; có phương án cảnh báo, rào chắn an toàn khu vực công trình, phòng tránh tai nạn có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân và người lao động.

Các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện tổ chức rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước hồ, chủ động tính toán, thông tin, cảnh báo vận hành công trình theo đúng quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình và vùng hạ du.

Dự báo, từ chiều tối và đêm 8/11-12/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên cao gió Đông hoạt động mạnh dần nên thời tiết thành phố Huế có mưa, mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi đêm và sáng trời lạnh; tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.