Huế: Điều tiết hồ thủy điện Hương Điền, Tả Trạch để ứng phó mưa lớn

Theo bản tin Đài Khí tượng thủy văn TP Huế dự báo từ 19 - 22/11, do chịu ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường với cường độ trung bình nên TP Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ giảm mạnh. Tổng lượng mưa từ ngày 16/11 - 25/11 phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 350mm.

Lệnh điều tiết hồ thủy điện Hương Điền, Tả Trạch để ứng phó mưa lớn.

Ngày 16/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế vừa phát đi lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dân, tránh đột biến khoảng từ 300 - 700m³/s, trong đó qua tuabin với lưu lượng 180m³/s. Thời gian tăng dần lưu lượng từ lúc 7h ngày 17/11.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mức nước trên sông Bố tại trạm Phú Ổc đế phòng tránh ngập lụt cho vùng hạ du.

Yêu cầu UBND xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền, hồ chứa thủy điện Bình Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông ngòi (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh. Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Huế tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du thủy điện Hương Điền

Cùng ngày, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tả Trạch (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có thông báo về việc điều tiết nước hồ Tả Trạch về hạ du sông Hương nhằm đảm bảo an toàn công trình và chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn trong thời gian tới.

Theo thông báo, vào lúc 15h ngày 16/11, mực nước hồ Tả Trạch đang ở cao trình +45,18m. Tiếp tục thực hiện lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết nhằm tránh đột biến, đơn vị quản lý sẽ bắt đầu vận hành điều tiết nước từ 8 giờ ngày 17/11.

Cụ thể, lưu lượng nước qua tràn sẽ duy trì ở mức từ 300 m3/s đến 400 m3/s, kết hợp với lưu lượng chạy máy qua nhà máy thủy điện là 80m3/s, nâng tổng lưu lượng điều tiết về hạ du dao động từ 380 m3/s đến 480 m3/s.

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tả Trạch cũng đã gửi thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương vùng hạ du như Kim Long, Phú Xuân, Hương An, Hóa Châu, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Thuận An, Phú Bài, Hương Thủy, Thanh Thủy, Quảng Điền, Phú Vang và Phú Hồ để chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn vùng hạ du.