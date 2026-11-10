Huế: Điều tiết hai hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền, ứng phó mưa lớn

Nhà máy thủy điện Hương Điền. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Sáng sớm 10/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã ra lệnh, vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300-1.000m3/s (trong đó qua tuabin với lưu lượng 178m3/s); điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ; thời gian tăng dần lưu lượng lúc 7 giờ cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ tại Trạm Phú Ốc để phòng tránh ngập lụt cho vùng hạ du và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo, để có sự chỉ đạo.

Các xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Huế tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du thủy điện Hương Điền.

Sáng sớm cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã ra lệnh, vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-800m3/s; điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ; thời gian tăng dần lưu lượng lúc 10 giờ cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền thực hiện khi nhận được lệnh này, tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Hương tại Trạm Kim Long và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo, để có sự chỉ đạo.

Các xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Bình Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Huế tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du thủy điện Bình Điền.

Trước đó, hồ Tả Trạch điều tiết nước xuống hạ lưu sông Hương, tổng lưu lượng xả từ 190 m³/s-230 m³/s. Hồ thủy điện A Lưới vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến và có thể đến 900 m3/s. Hồ chứa thủy điện A Lin B1 (Cụm hồ A Lin 3-A Lin B1), vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến và có thể đến 500 m3/s.

Trong những giờ qua, tại thành phố Huế vùng đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến từ 35-100mm; vùng núi từ 100-400mm, có nơi cao hơn như A Lưới 474,4mm, Hồng Trung 545,8mm, Hương Phú 698,4mm.

Dự báo từ ngày 10-12/11, thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ thuộc các phường, xã: từ xã A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây-Lăng Cô...

Ngoài ra, mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông; ngập úng đô thị ở khu vực trung tâm thành phố và những nơi có hệ thống thoát nước kém./.