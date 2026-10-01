Huế: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo sở, ban quản lý dự án

Ngày 1/10, UBND TP Huế tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số sở, ban quản lý dự án và trung tâm thuộc UBND thành phố.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế.

Ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban QLDA giao thông và nông nghiệp TP Huế.

Ông Hoàng Tiến Minh, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương. Ông Hồ Hữu Phú, Phó giám đốc phụ trách Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc và giao quyền Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương.

Lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa chúc mừng Ban QLDA giao thông và nông nghiệp TP Huế.

Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1, được điều động đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng TP Huế, đồng thời được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm.

Tại Ban QLDA giao thông và nông nghiệp, các ông Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Đình Quyền và Mai Quang Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc.

Tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương, các ông Hồ Văn Miên, Trần Văn Nhuận và Hà Hoàng Chuân được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc.

Tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, các ông Lê Thành Nhân, Đặng Minh Nam, Lê Vũ Hiền và Trần Viết Tú được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc.

Lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa chúc mừng Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương.

Đối với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP Huế, ông Hồ Đăng Long được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc và giao quyền Giám đốc; ông Nguyễn Lê Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức lần này nhằm tổ chức lại các ban quản lý, trung tâm theo hướng đồng bộ, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư công và các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa chúc mừng Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương.

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu từng cơ quan, đơn vị ngay sau khi kiện toàn phải tổ chức họp, bàn và xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho quý IV/2026 và những năm tiếp theo, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, nâng cao năng lực công tác, cùng tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thảo, sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Sở phát huy giá trị văn hóa, di sản; đổi mới, sáng tạo trong phát triển du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến phát huy vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế thành phố, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.