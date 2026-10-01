Huế điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các ban quản lý dự án, trung tâm

Sáng 1/10, UBND TP Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số sở, ban quản lý dự án và trung tâm thuộc UBND thành phố.

Theo quyết định bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lãnh đạo UBND TP Huế trao quyết định cho lãnh đạo Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp TP Huế. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp TP Huế.

Ông Hoàng Tiến Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương.

Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc và giao Quyền Giám đốc.

Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1, được điều động đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng TP Huế, đồng thời được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm.

Lãnh đạo UBND TP Huế trao quyết định cho lãnh đạo các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, Bắc Sông Hương và Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng TP Huế. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Tại Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp, các ông Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Đình Quyền và Mai Quang Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc.

Tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương, các ông Hồ Văn Miên, Trần Văn Nhuận và Hà Hoàng Chuân được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc.

Tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, các ông Lê Thành Nhân, Đặng Minh Nam, Lê Vũ Hiền và Trần Viết Tú được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc.

Đối với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP Huế, ông Hồ Đăng Long được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc và giao Quyền Giám đốc; ông Nguyễn Lê Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc.