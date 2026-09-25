Huế diễn tập ứng phó sự cố mất nguồn phóng xạ Cs-137

Diễn tập ứng phó sự cố mất nguồn phóng xạ Cs-137 trong quá trình tháo dỡ ở Huế

Theo kịch bản, nguồn phóng xạ Cs-137 phục vụ sản xuất tại một cơ sở tiến hành công việc bức xạ bị mất trong quá trình tháo dỡ, lưu giữ chờ bàn giao.

Tình huống ứng cứu người gặp nạn trong tại buổi diễn tập

Các lực lượng triển khai quy trình ứng phó từ cấp cơ sở đến cấp thành phố, tổ chức tìm kiếm, xác định vị trí, thu hồi nguồn phóng xạ và kiểm soát nhiễm phóng xạ theo phương án đã xây dựng.

Tình huống ứng cứu người gặp nạn trong tại buổi diễn tập

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết việc ứng dụng bức xạ và nguồn phóng xạ ngày càng phổ biến trong y tế, sản xuất, nghiên cứu khoa học và công nghệ, đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực chủ động ứng phó sự cố.

Các lực lượng tham gia diễn tập tình huống ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân TP Huế

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng vận hành phương án trong điều kiện sát thực tế; làm rõ phương thức phối hợp, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn khi tình huống vượt quá khả năng ứng phó của địa phương.

Các lực lượng tham gia diễn tập tình huống ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân TP Huế

Năm 2026, TP Huế có 75 cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ, với tổng cộng 229 thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; 29 nguồn phóng xạ kín đang hoạt động, 9 nguồn phóng xạ kín được lưu giữ và 3 nguồn phóng xạ hở đang hoạt động.