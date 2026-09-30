Huế: Di tích lịch sử Tòa soạn Tiếng Dân 'mòn mỏi' chờ được trùng tu

Dù đã được nghiên cứu, lập hồ sơ, tham mưu và đề xuất các cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư nhưng 5 năm qua, công trình vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai.

Dù đã được nghiên cứu, lập hồ sơ, tham mưu và đề xuất các cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích, nhưng 5 năm qua, công trình vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai.

Di tích lịch sử Tòa soạn Tiếng Dân "mòn mỏi" chờ được trùng tu suốt 5 năm qua.

Dù đã được nghiên cứu, lập hồ sơ, tham mưu và đề xuất các cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích, nhưng 5 năm qua, công trình vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai.

Dù đã được nghiên cứu, lập hồ sơ, tham mưu và đề xuất các cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích, nhưng 5 năm qua, công trình vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai.

Hệ thống tường công trình bị phong hóa, ẩm mốc và bong tróc.

Lớp vữa trát đã phong hóa, bong tróc ở nhiều vị trí.

Hệ vì kèo được đánh giá hư hỏng khoảng 70%, ảnh hưởng đến khả năng chịu lực và độ ổn định của công trình.

Hệ vì kèo được đánh giá hư hỏng khoảng 70%, ảnh hưởng đến khả năng chịu lực và độ ổn định của công trình.

Vết nứt xuất hiện trên tường.