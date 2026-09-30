Huế: Di tích lịch sử Tòa soạn Tiếng Dân 'mòn mỏi' chờ được trùng tu

Di tích lịch sử Tòa soạn Tiếng Dân "mòn mỏi" chờ được trùng tu suốt 5 năm qua. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Gần một thế kỷ tồn tại và qua nhiều giai đoạn sử dụng, công trình đã xuống cấp. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Hệ thống tường công trình bị phong hóa, ẩm mốc và bong tróc. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Hệ thống tường công trình bị phong hóa, ẩm mốc và bong tróc. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Hệ vì kèo được đánh giá hư hỏng khoảng 70%, ảnh hưởng đến khả năng chịu lực và độ ổn định của công trình. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Hệ vì kèo được đánh giá hư hỏng khoảng 70%, ảnh hưởng đến khả năng chịu lực và độ ổn định của công trình. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Vết nứt xuất hiện trên tường. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lớp vữa trát đã phong hóa, bong tróc ở nhiều vị trí. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Dù đã được nghiên cứu, lập hồ sơ, tham mưu và đề xuất các cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích, nhưng 5 năm qua, công trình vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Dù đã được nghiên cứu, lập hồ sơ, tham mưu và đề xuất các cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích, nhưng 5 năm qua, công trình vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Dù đã được nghiên cứu, lập hồ sơ, tham mưu và đề xuất các cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích, nhưng 5 năm qua, công trình vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN) ​