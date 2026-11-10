Huế di dời 10 hộ dân, 4 nhà tốc mái do mưa lớn, gió giật cấp 8

Bờ biển Thuận An bị xâm thực. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Theo báo cáo, đến 16 giờ ngày 10/11 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, tại xã A Lưới 1, bốn nhà dân bị tốc mái khoảng 30%. Một cống trên tuyến đường liên thôn Bắc Sơn bị sập hoàn toàn, dài khoảng 4m.

Tại xã A Lưới 2, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, đất đá bồi lấp. Trong đó, đường thôn Hồng Nam sạt lở khoảng 50m; đường Bắc Sơn ở thôn Tà Rê bị đất đá bồi lấp 20m; đường Giải phóng A So ở thôn Sơn Phước bị bồi lấp 50m. Một số đoạn đường tại thôn Hồng Bắc, thôn A Bả và tỉnh lộ 20 cũng bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, sóng biển kết hợp triều cường gây sạt lở bờ biển tại tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, với chiều dài khoảng 100m, xâm thực sâu vào đất liền khoảng 20m. Tại tổ dân phố Thai Dương Hạ, nước biển dâng gây ngập các tuyến đường chính từ 0,2-0,3m, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Cơ quan chức năng đã cho gia cố tạm thời để bảo vệ mặt đường bê-tông. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Huế, chiều và tối 9/11, gió trên đất liền phổ biến cấp 4-5, giật cấp 6-7; vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Tại trạm Thuận An ghi nhận gió giật 17,7m/s, cấp 8. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2,5-4m.

Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 2 và khu vực trung tâm xã Khe Tre. Đất đá tràn xuống nhiều vị trí trên đường Hồ Chí Minh qua các xã A Lưới 1, A Lưới 3, gây cản trở giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương huy động lực lượng cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông; Hạt Quản lý đường bộ A Lưới điều động xe múc, xe ủi giải phóng đất đá. Đến ngày 10/11, giao thông tại một số vị trí đã được khôi phục, các điểm còn lại tiếp tục được xử lý.

Các lực lượng tiếp tục rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, triển khai phương án ứng phó. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện bảo đảm an toàn và đang được vận hành điều tiết theo tình hình mưa lũ.