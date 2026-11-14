Huế: Đến cuối tháng 11, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 75 - 80%

Sáng 14/11, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành và ban quản lý dự án về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Tài chính kỳ báo cáo cuối tháng 10/2026, toàn thành phố mới giải ngân hơn 3.294 tỷ đồng, đạt 52,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố Huế còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Những khó khăn, vướng mắc tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị tái định cư, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và tổ chức thi công. Thực tế này buộc UBND thành phố thống nhất chủ trương dừng 7 dự án (DA), điều chỉnh thời gian thực hiện 76 dự án khác; đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với những dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Lãnh đạo UBND TP. Huế kiểm tra tiến độ thi công Dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An. Ảnh VP UBND TP. Huế

Trăn trở trước tỷ lệ giải ngân này, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh cho rằng thời tiết thời gian qua khá thuận lợi cho thi công, nhiều vướng mắc đã được UBND thành phố tổ chức các cuộc họp chuyên đề để xem xét, tháo gỡ nhưng tiến độ thực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Qua đó, ông Lê Trí Thanh yêu cầu tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp, nhất là giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương về giải phóng mặt bằng, phê duyệt phương án bồi thường, chuẩn bị khu tái định cư.

Theo ông Thanh, các cơ quan, đơn vị cần đi thẳng vào nguyên nhân chậm tiến độ, xác định cụ thể điểm nghẽn và giải pháp xử lý của từng dự án, tránh báo cáo chung chung; gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, vận dụng đầy đủ các quy định pháp luật, tham khảo cách làm phù hợp để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, báo cáo UBND thành phố xem xét theo thẩm quyền.

Đối với giải phóng mặt bằng, các đơn vị tiếp tục tổng hợp những vướng mắc về cơ chế, chính sách để thành phố xem xét, xử lý. Những dự án chưa xác định được vị trí tái định cư phải làm rõ nguyên nhân, hướng giải quyết; đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm các điều kiện thiết yếu về điện, nước trước khi bố trí người dân vào ở. Về vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng thực hiện công bố giá theo tháng, kịp thời cập nhật biến động thị trường, rà soát vướng mắc về nguồn cung. Các ban quản lý dự án phối hợp với nhà thầu chủ động kế hoạch cung ứng, dự trữ vật liệu phục vụ thi công.

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài Huế đang bị chậm tiến độ, ảnh hưởng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư. Ảnh VP UBND TP. Huế

Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát năng lực thực tế của từng nhà thầu, khả năng huy động nhân lực, thiết bị, tài chính và hoàn thành hợp đồng; kiên quyết áp dụng chế tài theo hợp đồng, xem xét thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định đối với nhà thầu chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. “Ngay sau cuộc họp, các ban quản lý dự án xây dựng tiến độ thực hiện chi tiết, gắn với tỷ lệ giải ngân của từng công trình và kết quả chung của đơn vị; cam kết các mốc giải ngân, phấn đấu cuối tháng 11 đạt 75 - 80%, cuối tháng 12 đạt 90% và hết tháng 1/2027 đạt 100%.”.