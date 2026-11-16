Huế: Đêm tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Không gian trưng bày các tác phẩm của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Tại thiền thất, nơi sanh tiền cố Trưởng lão Hòa thượng sinh hoạt, làm việc và tu tập; chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã dâng tưởng niệm, tưởng nhớ đến công hạnh của một bậc thầy tài hoa của Phật giáo Việt Nam.

Đối trước án tiền của ngài, Thượng tọa Thích Tâm Minh, trú trì thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM) đại lao chư Tăng Ni môn phái Tổ đình Tường Vân dâng lên lời tưởng niệm đến bậc trưởng thượng của môn phái.

Chư tôn đức môn phái tổ đình Tường Vân dâng hương tưởng niệm

Theo đó, “Ngài là bậc phạm hạnh mẫu mực. Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa thượng góp phần soi sáng lịch sử Phật giáo Việt Nam cận hiện đại, tiếp nối và làm sáng tỏ truyền thống tổ ấn trùng quang, truyền đăng tục diệm của sơn môn Tường Vân… Hòa thượng có ra đi nhưng giới đức, tâm đức, tuệ đức của Hòa thượng thì ở lại, vẫn sống mãi trong dòng chảy Phật giáo Việt Nam, trong truyền thống của sơn môn Tường Vân và tâm tưởng của mỗi người con Phật” kính tưởng niệm công hạnh cao dày của ngài.

Thượng tọa Thích Tâm Minh dâng lời tưởng niệm lên bậc trưởng thượng của môn phái

Trong không gian nghiêm tịnh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Điều hành môn phái tổ đình Tường Vân đã nhắc lại truyền thống tục diệm truyền đăng từ Tổ sư khai sơn chùa Tường Vân đến cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện qua các kệ truyền thừa.

Tiếp đó, chư tôn đức đã thực hiện nghi thức truyền đăng, hữu nhiễu bảo tháp lịch đại Tổ sư và thưởng lãm không gian trưng bày các tác phẩm và hình ảnh của cố Trưởng lão Thích Chơn Thiện với chủ đề: Hương còn mãi.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương nhắc lại truyền thống tục diệm truyền đăng tổ đình Tường Vân

Trước đó, chư tôn đức đã cử hành lễ bạch Phật khai kinh, cung tiến Giác linh và nghi lễ chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái.

Vào sáng nay, 16-11, sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm chính thức 10 năm ngày viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Thủ bút của Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện