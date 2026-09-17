Huế đề xuất nâng công suất sân bay Phú Bài lên 7 triệu khách/năm

Nâng cấp đường băng, đường lăn nhưng không đóng cửa sân bay

UBND TP Huế vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng tham gia ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được đề xuất nâng công suất lên 7 triệu hành khách/năm vào năm 2030.

Sau rà soát, địa phương đánh giá hồ sơ cơ bản phù hợp với định hướng Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, UBND thành phố đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bám sát các yêu cầu theo Nghị định số 205 của Chính phủ quy định về cảng hàng không, sân bay.

Trong đó, hồ sơ cần bổ sung phương án cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc nội bộ và kết nối ngoại vi; phương án thoát nước ngoài cảng hàng không; bản đồ cắm mốc giới theo quy hoạch chi tiết.

Báo cáo thuyết minh cũng được đề nghị bổ sung đánh giá chi tiết hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cộng đồng; quy hoạch hạ tầng trạm phát sóng di động (BTS) thân thiện với môi trường; cùng các hạ tầng đô thị thông minh như cảm biến môi trường, giao thông, năng lượng và chiếu sáng thông minh.

Theo hồ sơ quy hoạch, công suất Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đến năm 2030 được xác định ở mức 4 triệu hành khách/năm. Mức dự báo này phù hợp với Quyết định số 1140 của Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuy nhiên, trên cơ sở Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị và định hướng các quy hoạch liên quan, UBND TP Huế đề nghị nghiên cứu điều chỉnh công suất thiết kế sân bay Phú Bài.

Theo UBND thành phố, tốc độ phát triển du lịch, dịch vụ cùng nhu cầu liên kết, mở mới các đường bay quốc tế ngày càng tăng đặt ra yêu cầu rà soát quy mô khai thác của cảng hàng không.

Do đó, địa phương kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu nâng công suất thiết kế dự kiến đến năm 2030 của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài lên 7 triệu hành khách/năm. Việc điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng thực tế và phù hợp với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương.

Liên quan phương án đầu tư, nâng cấp hệ thống đường lăn, đường cất hạ cánh, UBND TP Huế cho biết đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính nghiên cứu, đưa vào kế hoạch đầu tư phương án nâng cấp hệ thống đường lăn, đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, bảo đảm khai thác an toàn, ổn định lâu dài và không phải đóng cửa sân bay khi thực hiện nâng cấp.

Theo Thông báo số 383/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Huế, đối với đầu tư nâng cấp đường lăn, đường cất hạ cánh số 1 và đầu tư mới đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất của Bộ Xây dựng và TP Huế để xử lý theo thẩm quyền.

Từ đó, UBND TP Huế đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, cập nhật phương án quy hoạch và phân kỳ đầu tư Cảng hàng không quốc tế Phú Bài phù hợp, bảo đảm quá trình thi công nâng cấp không làm gián đoạn hoạt động khai thác hàng không, đồng thời bảo đảm an toàn và ổn định lâu dài.

Đề nghị bổ sung tuyến đường kết nối nhà ga T3

Về phạm vi ranh giới và quy mô diện tích lập quy hoạch, UBND TP Huế cơ bản thống nhất phương án rà soát, hiệu chỉnh ranh giới do đơn vị tư vấn đề xuất, bảo đảm tổng quy mô sử dụng đất theo Quyết định số 1029/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Địa phương đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện một số khu vực để phù hợp với yêu cầu quản lý, khai thác.

Đáng chú ý, về phương án kết nối giao thông, hồ sơ quy hoạch đề xuất đến năm 2050 bổ sung tuyến đường kết nối từ khu vực nhà ga T3 ra đường tỉnh lộ 2 (Đ.49B). Tuyến đường được định hướng nhằm giảm tải cho lối ra vào từ đường Nguyễn Tất Thành, hạn chế nguy cơ ùn tắc khi nhu cầu vận tải qua cảng hàng không tăng cao.

Tuy nhiên, tuyến đường này hiện chưa nằm trong ranh giới lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phú Bài. Theo UBND TP Huế, điều này có thể gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát, triển khai quy hoạch và cắm mốc quy hoạch cảng hàng không theo quy định.

Vì vậy, địa phương đề nghị đơn vị lập quy hoạch bổ sung phạm vi tuyến đường vào ranh giới lập quy hoạch.

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, UBND TP Huế đề nghị cơ quan lập quy hoạch phối hợp với địa phương tổ chức cắm mốc Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không và bàn giao hồ sơ cắm mốc giới theo quy định. Đây sẽ là cơ sở phục vụ công tác quản lý và triển khai Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.