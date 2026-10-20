Huế đề xuất nâng công suất sân bay Phú Bài lên 7 triệu hành khách/năm

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm việc với lãnh đạo thành phố Huế về tình hình khai thác sân bay Phú Bài.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng qua, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài phục vụ khoảng 1,61 triệu lượt hành khách, đạt 76,87% kế hoạch năm; sản lượng hàng hóa đạt khoảng 1.595 tấn và số lượt cất, hạ cánh đạt 9.890 lượt.

Theo Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026, cảng được định hướng đạt công suất khoảng 4 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 12 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Tại buổi làm việc, thành phố Huế đề xuất rà soát, điều chỉnh công suất thiết kế đến năm 2030 lên khoảng 7 triệu hành khách/năm; đồng thời kiến nghị sớm đầu tư đường cất hạ cánh số 2 cùng hệ thống đường lăn đồng bộ trước năm 2030.

Để có cơ sở triển khai các hạng mục này, thành phố đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp rà soát, hoàn thiện quy hoạch cảng, bảo đảm phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Huế và quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia. Trên cơ sở đó, các bên sẽ xác định quy mô, lộ trình và thứ tự ưu tiên đầu tư từng hạng mục hạ tầng.

Một góc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài .

Đối với đề xuất đầu tư đường cất hạ cánh số 2, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV, cho biết doanh nghiệp sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện thủ tục, nghiên cứu phương án đầu tư và trao đổi với Bộ Xây dựng cùng các cơ quan chức năng để làm rõ những vấn đề liên quan đến quản lý tài sản, hạ tầng và quy định hiện hành.

Về phát triển thị trường hàng không, thành phố Huế đề xuất ACV phối hợp với địa phương, các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu mở các đường bay quốc tế thường lệ hoặc thuê chuyến, trước mắt hướng đến những thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.

Các bên cũng trao đổi về giải pháp kết hợp xúc tiến hàng không với quảng bá du lịch, phát triển sản phẩm và thu hút khách quốc tế. Việc mở đường bay, tăng tần suất khai thác sẽ được nghiên cứu trên cơ sở nhu cầu thị trường và điều kiện khai thác thực tế.

Trong 9 tháng qua, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài phục vụ khoảng 1,61 triệu lượt hành khách, đạt 76,87% kế hoạch năm.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, thành phố Huế và ACV thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải thiện kết nối giữa sân bay với đô thị. Hai bên đề cập việc ứng dụng sinh trắc học, trí tuệ nhân tạo, hệ thống kiểm soát tự động (AutoGate), chia sẻ dữ liệu và nghiên cứu cải thiện cảnh quan khu vực sân bay.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, nhà ga T1 có công suất thiết kế khoảng 1,5 triệu hành khách/năm, còn nhà ga T2 khoảng 5 triệu hành khách/năm. Trước đề xuất nâng công suất khai thác của cảng, các bên cần rà soát đồng bộ năng lực hạ tầng và nhu cầu vận tải để xác định phương án đầu tư phù hợp.

Trên cơ sở những nội dung đã trao đổi, thành phố Huế và ACV sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch, nghiên cứu phương án đầu tư và phối hợp phát triển thị trường hàng không, bảo đảm phù hợp với nhu cầu vận tải và khả năng cân đối nguồn lực.