Huế đề nghị Sun Group nghiên cứu phát triển du lịch trên sông Hương

Sáng 25-9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group do ông Nguyễn Văn Bình- Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung, làm trưởng đoàn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị của TP Huế giới thiệu một số địa điểm có tiềm năng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch để Sun Group tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư. Trong đó có nhiều khu vực ven biển với lợi thế về cảnh quan, kết nối và dư địa phát triển.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng giới thiệu tiềm năng phát huy giá trị các không gian di sản như Hổ Quyền, điện Kiến Trung, Cung An Định và Trấn Bình Đài.

Một số ý tưởng được gợi mở gồm ứng dụng công nghệ chiếu sáng, tổ chức chương trình trình diễn, bố trí không gian giới thiệu, trưng bày và phát triển dịch vụ trải nghiệm phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa của từng địa điểm.

Theo Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh, Huế có không gian phát triển, cảnh quan thiên nhiên cùng bề dày lịch sử, văn hóa. Thành phố cần phát huy những lợi thế này để xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang nét riêng và đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của du khách.

Lãnh đạo TP Huế cho rằng việc liên kết Huế với Đà Nẵng và Quảng Trị sẽ góp phần hình thành trục du lịch di sản đặc sắc của miền Trung. Liên kết vùng cần được cụ thể hóa bằng các tuyến, điểm và sản phẩm kết nối thế mạnh của từng địa phương, qua đó mở rộng thị trường, thu hút du khách và kéo dài thời gian lưu trú.

Đối với sông Hương, Chủ tịch UBND TP Huế đề nghị Sun Group quan tâm nghiên cứu tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ trên mặt nước, dọc hai bên bờ và tại những điểm kết nối với Kinh thành Huế, các di tích.

Toàn cảnh sông Hương.

Thành phố đang quan tâm định hướng hệ thống bến thuyền, hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên sông vào ban ngày và ban đêm. Lãnh đạo thành phố gợi mở Sun Group khảo sát các ý tưởng về dịch vụ trên sông, không gian ven sông và ứng dụng công nghệ ánh sáng phù hợp.

Qua đó, thành phố kỳ vọng phát huy vẻ đẹp của sông Hương, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách, đồng thời góp phần kéo dài thời gian lưu trú tại Huế.

Đánh giá Sun Group là nhà đầu tư lớn, có kinh nghiệm phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh mong muốn Tập đoàn nghiên cứu những thế mạnh, địa điểm được giới thiệu để đề xuất các ý tưởng phù hợp với định hướng phát triển của Huế.

Ông Nguyễn Văn Bình chia sẻ những đánh giá ban đầu về cảnh quan, di sản và tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch của thành phố, trong đó có khu vực Chân Mây - Lăng Cô.

Ông Nguyễn Văn Bình- Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung trao đổi tại buổi làm việc.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Huế có điều kiện để hình thành thêm các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Sun Group sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin, khảo sát thực địa tại những địa điểm được giới thiệu để có cơ sở đề xuất hướng nghiên cứu đầu tư trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục cung cấp thông tin, phối hợp với Sun Group trong quá trình tìm hiểu và khảo sát thực địa.

Sau bước khảo sát, TP Huế và Sun Group sẽ có buổi làm việc tiếp theo để trao đổi cụ thể hơn về những địa điểm, ý tưởng mà Tập đoàn quan tâm nghiên cứu.