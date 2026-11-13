Huế: Đề nghị công an xác minh thông tin sai sự thật liên quan Giám đốc Sở Giáo dục

Theo văn bản do ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế ký, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến cá nhân ông.

Đề nghị công an xác minh thông tin sai sự thật liên quan Giám đốc Sở Giáo dục TP Huế.

Các thông tin này bắt đầu xuất hiện từ khoảng ngày 12/11/2026. Qua rà soát, kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế khẳng định, những nội dung đang lan truyền là không đúng sự thật.

Theo Sở này, việc đăng tải, chia sẻ những thông tin trên không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân Giám đốc Sở, mà còn tác động đến hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục thành phố. Sự việc cũng gây hoang mang trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của ngành.

Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế đề nghị Ban Giám đốc Công an thành phố quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin; làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và chủ động phát tán những nội dung sai sự thật.

Đồng thời, Sở đề nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định pháp luật; phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội triển khai biện pháp ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ những nội dung sai sự thật, không để tiếp tục phát tán, lan truyền.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế cũng đề nghị Công an thành phố hướng dẫn cụ thể những nội dung cần phối hợp, tài liệu cần cung cấp để phục vụ quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

Về phía mình, Sở GD&ĐT TP Huế khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu nhằm phục vụ công tác xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.