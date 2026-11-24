Ông Lê Trí Thanh kiểm tra công tác trưng bày và phát huy giá trị cổ vật, hiện vật quý tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Trong ảnh là Bảo vật quốc gia Ngai vua Duy Tân. Ảnh: N.Hiếu

Ngày 24.11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND TP. Huế đã kiểm tra công tác thi công tu bổ di tích điện Cần Chánh (Đại Nội Huế) và di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn.

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Trí Thanh ghi nhận nỗ lực của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các đơn vị thi công; đồng thời đề nghị tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đang triển khai.

Chủ tịch UBND TP. Huế lưu ý, quá trình thiết kế và thi công phải đặc biệt chú trọng bảo tồn các yếu tố gốc, bảo đảm tính chân xác và giá trị lịch sử, kiến trúc của di tích. Đối với những vấn đề phát sinh, các đơn vị cần nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để có phương án xử lý phù hợp, không làm ảnh hưởng đến bản sắc riêng của từng công trình.

Chủ tịch UBND TP. Huế kiểm tra công tác thi công tu bổ di tích điện Cần Chánh, Đại Nội Huế. Ảnh: N.Hiếu

Do nhiều hạng mục được thi công ngoài trời, các đơn vị cần chủ động phương án tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thời tiết, nhất là trong mùa mưa. Trước các đợt mưa lớn, phải có biện pháp che chắn, bảo quản gỗ và các vật liệu dễ bị ảnh hưởng, tránh hư hỏng.

Việc đẩy nhanh tiến độ cần đi đôi với bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, sớm hoàn thành công trình để phát huy giá trị di tích.

Điện Cần Chánh nằm trong Tử Cấm Thành, Đại Nội Huế, được xây dựng dưới thời vua Gia Long và trải qua nhiều đợt tu sửa, trùng tu dưới triều Nguyễn. Đến năm 1947 công trình này bị phá hủy, chỉ còn lại phần nền móng.

Chủ tịch UBND TP. Huế kiểm tra tại công trường dự án tu bổ điện Cần Chánh. Ảnh: N.Hiếu

Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo điện Cần Chánh được triển khai từ năm 2025 với tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng nhằm khôi phục không gian kiến trúc quan trọng của Tử Cấm Thành và góp phần phát huy giá trị quần thể di sản Huế.

Trong khi đó, dự án bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích Quốc Tử Giám (Kinh thành Huế) được triển khai từ đầu năm 2026, tập trung tu bổ các hạng mục công trình chính và không gian cảnh quan xung quanh nhằm giữ gìn và phát triển di sản gắn với không gian khoa cử của triều Nguyễn.

Công tác khảo sát, kiểm tra tại không gian trưng bày hiện vật Champa tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế. Ảnh: N.Hiếu

Cũng trong cùng ngày, Chủ tịch UBND TP. Huế đã khảo sát, kiểm tra công tác trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Ông Lê Trí Thanh đề nghị Sở VHTTDL phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về xây dựng không gian cho bảo tàng.

Trong khi chờ triển khai dự án, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cần nghiên cứu, bố trí địa điểm phù hợp để đưa thêm các hiện vật, tư liệu quý đang lưu giữ ra trưng bày, tạo điều kiện cho người dân và du khách tiếp cận.

Lãnh đạo UBND TP. Huế cũng giao Sở VHTTDL nghiên cứu xây dựng đề án khuyến khích xã hội hóa đầu tư, khai thác bảo tàng tư nhân, hướng đến xây dựng Huế trở thành trung tâm trưng bày, triển lãm của các bảo tàng tư nhân và tiến tới hình thành sàn giao dịch hợp pháp đối với cổ vật, đồ sưu tầm và tư liệu.