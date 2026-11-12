Huế: Đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2

Đại tá Lê Hồng Việt – Chính uỷ Bộ CHQS thành phố phát biểu điều hành hội nghị.

Trong giai đoạn 1, Ban Chỉ đạo cùng các cơ quan, đơn vị và địa phương đã triển khai chiến dịch đồng bộ, toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, thành phố tiếp nhận 74 thông tin liên quan đến 978 hài cốt liệt sĩ; tổ chức kiểm tra, xác minh và kết luận 15 thông tin liên quan đến 87 hài cốt liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ.

Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu tại 42/42 nghĩa trang liệt sĩ; khai quật 7.282/7.282 mộ, đạt 100%. Qua đó, thu được 3.908 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Bước vào giai đoạn 2, chiến dịch đặt ra yêu cầu cao hơn, tiến độ khẩn trương hơn trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Vì vậy, các đơn vị cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và rà soát toàn diện nhiệm vụ, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án thực hiện các mục tiêu cụ thể theo phương châm “6 rõ”. Kết quả thực hiện phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động rà soát địa bàn, khai thác mọi nguồn thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh, nhân chứng và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Đặc biệt, chú trọng vận động những người từng ở phía bên kia chiến tuyến, trực tiếp chôn cất hoặc chứng kiến, nắm giữ thông tin về phần mộ liệt sĩ để phối hợp xác minh, bổ sung căn cứ tìm kiếm.

Trong giai đoạn 2, thành phố xác định tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước là nhiệm vụ trọng tâm; ưu tiên những nguồn tin có độ tin cậy cao, có tọa độ cụ thể hoặc nhân chứng trực tiếp. Quá trình triển khai phải thực hiện đến đâu kết luận địa bàn đến đó, với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ nguồn tin nào, sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.