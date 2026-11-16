Huế đẩy nhanh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại 6 địa phương có thông tin mộ tập thể

Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các xã, phường có thông tin mộ liệt sĩ tập thể. Ảnh: Q.Đạo

Chiều ngày 16.11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế (Ban Chỉ đạo 515) đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại một số xã, phường có nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.

Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế đã tiếp nhận 74 thông tin liên quan đến 978 hài cốt liệt sĩ; trong đó có nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể tại 6 xã, phường.

Cụ thể, tại phường Phong Điền có 7 thông tin liên quan đến hơn 176 hài cốt liệt sĩ; xã Phú Lộc có 4 thông tin với 196 hài cốt liệt sĩ; xã Bình Điền có 3 thông tin với 84 hài cốt liệt sĩ.

Ở phường Phú Xuân có 2 thông tin liên quan đến 33-35 hài cốt liệt sĩ; và phường Thủy Xuân có 1 thông tin với 55 hài cốt liệt sĩ; xã A Lưới 5 có 3 thông tin liên quan đến 102-122 hài cốt liệt sĩ. Đây là những thông tin đã được các lực lượng chuyên trách khảo sát, xác minh cụ thể.

Đội 192 TP. Huế tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Ga Hương Thủy vào tháng 7.2026 vừa qua. Ảnh: S.Thùy

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế đã yêu cầu các lực lượng chuyên trách cùng chính quyền cơ sở khẩn trương rà soát, khảo sát, xác minh chặt chẽ từng nguồn tin; sớm triển khai tìm kiếm tại những vị trí đã có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian tới dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, các thành viên Ban Chỉ đạo, địa phương và lực lượng chuyên trách cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

TP. Huế xác định, dù còn một nguồn tin về hài cốt liệt sĩ cũng phải tiếp tục xác minh, tìm kiếm với quyết tâm cao nhất, sớm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.