Huế: Đẩy nhanh di dời hàng chục hộ dân vùng ảnh hưởng sạt lở núi Phú Gia

Các hộ dân sống ven chân núi Phú Gia sẽ được di dời khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Ảnh: T.An

Ngày 23.10, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế) cho biết, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và bố trí tái định cư các hộ dân sống tại khu vực chân núi Phú Gia, nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở núi.

Hiện nay, xã đã phê duyệt phương án bồi thường qua 2 đợt cho 34 hộ dân, với tổng kinh phí hơn 60 tỉ đồng. Trong số 21 hộ chính, đã có 11 hộ được phê duyệt, bố trí tái định cư đợt 1; các trường hợp còn lại đang được các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục.

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây – Lăng Cô cho biết, địa phương đã kiến nghị UBND TP. Huế chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá toàn diện nguy cơ sạt lở, đồng thời bố trí nguồn lực thực hiện dự án.

UBND xã cũng kiến nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường, hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt các trường hợp còn lại, bảo đảm hoàn thành công tác di dời trong năm 2026.

Hộ dân còn sinh sống ở vùng "báo động" về sạt lở ven chân núi Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: T.An

Trong thời gian chờ di dời, xã ưu tiên triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực nguy cơ ảnh hưởng sạt lở ở chân núi Phú Gia. Các đơn vị tại địa phương theo dõi diễn biến sạt lở, cảnh báo nguy cơ và chủ động sơ tán người dân khi có mưa lớn hoặc xuất hiện dấu hiệu mất an toàn.

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân ở chân núi Phú Gia (thuộc thôn Phú Sơn, xã Chân Mây – Lăng Cô) sống thấp thỏm do phía trên núi xuất hiện vết nứt lớn. Ngoài ra, khu vực này còn hoạt động khai thác mỏ đá khiến người dân lo lắng.

Vào mùa mưa, khu vực này thường chịu ảnh hưởng sạt trượt đất, nhiều hộ dân buộc người dân phải “chạy sạt lở”. Người dân nơi đây mong muốn sớm được di dời khỏi vùng nguy cơ, nhanh chóng tái định cư để ổn định cuộc sống và sản xuất.