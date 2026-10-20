Huế đẩy mạnh quảng bá văn hóa ra quốc tế

Ca Huế diễn trên sông Hương. (Ảnh: QUANG TÁM)

Thành phố phấn đấu tổ chức hoặc tham gia ít nhất một chương trình quảng bá văn hóa ở nước ngoài. Hằng năm tổ chức ít nhất một chương trình giao lưu, quảng bá văn hóa có yếu tố quốc tế tại Huế. Thành phố cũng đặt mục tiêu mỗi năm hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho ít nhất một nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo, nhóm sáng tạo hoặc sản phẩm văn hóa tiêu biểu tham gia các hoạt động giao lưu, triển lãm, liên hoan và xúc tiến thị trường quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2045, Huế phấn đấu trở thành điểm đến quốc tế tiêu biểu về văn hóa, di sản và sáng tạo, có năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện cơ chế, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới phương thức quảng bá, phát triển công nghiệp văn hóa, ứng dụng công nghệ số và tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế.

Các mục tiêu trên được xác định tại Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 20/10/2026 do Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh ký ban hành, triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ.