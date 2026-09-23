Huế đẩy mạnh phát triển du lịch y tế, phấn đấu đón hơn 800.000 lượt khách

TP. Huế họp về Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: H.Lê

Chiều 23.9, UBND TP. Huế đã có cuộc họp về Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035.

Huế là địa phương được đánh giá có nhiều lợi thế để hình thành và phát triển loại hình du lịch y tế nhờ hệ thống y tế chuyên sâu, đội ngũ nhân lực chất lượng cao, năng lực đào tạo, nghiên cứu y khoa cùng các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng và giá trị văn hóa đặc sắc.

Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế là những cơ sở y tế nòng cốt, có thế mạnh về ghép tạng, tim mạch, ung bướu, hồi sức cấp cứu và nhiều kỹ thuật y khoa chuyên sâu.

Cùng với đó, hệ thống y học cổ truyền, định hướng phát triển Thái Y viện và sự tham gia ngày càng tích cực của các cơ sở y tế tư nhân tạo thêm điều kiện để xây dựng các sản phẩm du lịch y tế đặc trưng.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, số người từ các địa phương khác đến Huế khám, chữa bệnh tăng từ khoảng 214.000 lượt lên hơn 503.000 lượt. Số người nước ngoài đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế cũng tăng đáng kể, cho thấy tiềm năng kết nối giữa dịch vụ y tế với lưu trú, nghỉ dưỡng, tham quan và chăm sóc sức khỏe.

Các đơn vị lữ hành khảo sát dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế. Ảnh: H.Hải

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, du lịch y tế tại Huế hiện vẫn trong giai đoạn đầu, sản phẩm còn phân tán, chưa hình thành các gói dịch vụ đồng bộ từ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng đến lưu trú, vận chuyển, tham quan và chăm sóc sau điều trị.

Theo dự thảo Đề án, TP. Huế đặt mục tiêu từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch y tế đồng bộ, chuyên nghiệp; phát huy thế mạnh về y tế chuyên sâu, y học cổ truyền, văn hóa và dịch vụ du lịch để xây dựng thương hiệu “Huế - Trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và điểm đến du lịch y tế hàng đầu Việt Nam”.

Đến năm 2030, Huế phấn đấu thu hút khoảng 800.000 lượt khách du lịch y tế nội địa và 8.000 - 10.000 lượt khách quốc tế mỗi năm. Đồng thời, hình thành hệ sinh thái với tối thiểu 7 - 10 gói dịch vụ chuyên biệt.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế cho rằng, phát triển du lịch y tế cần được xem là một ngành dịch vụ có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, trên cơ sở kết hợp thế mạnh về y tế, du lịch, văn hóa và dịch vụ của Huế.

Do đó, đề nghị nghiên cứu kết nối với các sản phẩm tàu du lịch di sản, mở rộng lựa chọn trải nghiệm cho người bệnh và thân nhân trong thời gian lưu trú tại Huế.

Lãnh đạo UBND TP. Huế giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ sở y tế, doanh nghiệp du lịch và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện và hoàn thành Đề án trong tháng 9.2026.

TP. Huế cũng định hướng xây dựng hệ thống thông tin số, tích hợp mã QR cung cấp thông tin về các cơ sở y tế, sản phẩm và giá dịch vụ, phục vụ tra cứu, giới thiệu và truyền thông. Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch y tế đến các thị trường phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế cũng đề nghị các cơ sở y tế, doanh nghiệp du lịch và đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ từ tư vấn, đặt lịch, khám, chữa bệnh, điều trị, phục hồi đến lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm tại Huế.