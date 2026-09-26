Huế đẩy mạnh kế hoạch hóa gia đình, hơn 61.800 biện pháp tránh thai được thực hiện

Hơn 61.800 biện pháp tránh thai được thực hiện trong 8 tháng

Theo Sở Y tế TP Huế, trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng số các biện pháp tránh thai thực hiện được 61.829/66.205, đạt 93,4% kế hoạch năm. Thời gian qua, việc đáp ứng nhu cầu phương tiện tránh thai cho nhóm vị thành niên, thanh niên luôn được quan tâm triển khai đầy đủ và thường xuyên.

Theo đó, để thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, Sở Y tế TP Huế chú trọng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên đặc biệt là cung cấp đầy đủ các biện pháp tránh thai phù hợp cho nhóm đối tượng này trong chương trình nâng cao chất lượng dân số.

Các hoạt động truyền thông, tư vấn sức khỏe sinh sản được tổ chức thực hiện. Ảnh: DSPT.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Huế nhấn mạnh, việc cung cấp thông tin đúng, đầy đủ, thân thiện và phù hợp với lứa tuổi nhằm giúp người trẻ có kiến thức, kỹ năng chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, vô sinh và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bên cạnh đó, ngành y tế định hướng giá trị mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên sinh đủ hai con trước 35 tuổi vì lợi ích gia đình và tương lai bền vững của đất nước. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy việc tiếp cận nhóm vị thành niên, thanh niên vẫn còn những khó khăn nhất định.

Một bộ phận vị thành niên, thanh niên còn e ngại khi trao đổi về sức khỏe sinh sản, giới tính và các vấn đề liên quan. Đặc biệt, nhóm dân số yếu thế khó tiếp cận do đặc thù nghề nghiệp, thời gian sinh hoạt và nhận thức chưa đồng đều.

Theo Sở Y tế TP Huế, trong thời đại công nghệ số, người trẻ có thể tiếp cận rất nhiều thông tin về giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản trên Internet, mạng xã hội, nhưng không phải thông tin nào cũng chính xác hoặc phù hợp với lứa tuổi.

Ngoài ra, ở nhà trường và một số gia đình, việc trao đổi cởi mở giữa thầy cô với học sinh, cha mẹ với con cái về giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản vẫn còn e ngại, hạn chế. Một số vị thành niên, thanh niên cũng còn tâm lý e ngại, thiếu tự tin khi tìm đến cơ sở y tế để được tư vấn sử dụng biện pháp tránh thai.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Huế chia sẻ, công tác truyền thông hiện nay đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức. Các vấn đề về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cần được truyền tải gần gũi, dễ hiểu, phù hợp tâm lý lứa tuổi và xu hướng tiếp nhận thông tin của giới trẻ.

Huế đẩy mạnh truyền thông nhân Ngày Tránh thai thế giới

Theo Sở Y tế TP Huế, Ngày Tránh thai thế giới (26/9) năm 2026 có chủ đề "Hãy chủ động sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp để không mang thai ngoài ý muốn".

Các hoạt động trọng truyền thông nhằm hướng đến việc giúp người dân, đặc biệt là vị thành niên, thanh niên, phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh sản hiểu đúng về các biện pháp tránh thai, biết cách lựa chọn và sử dụng phù hợp với nhu cầu, sức khỏe và điều kiện của mình.

Các hoạt động tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám phụ khoa miễn phí được triển khai tại các cơ sở y tế. Ảnh: DSPT

Trước Ngày Tránh thai thế giới 26/9, Sở Y tế TP Huế phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh truyền thông, tư vấn về sức khỏe sinh sản, tránh thai an toàn, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt hướng đến vị thành niên, thanh niên.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Huế cho biết, ngành y tế chú trọng đưa thông tin đến gần người trẻ thông qua trường học, gia đình và cộng đồng, đồng thời nâng cao năng lực cán bộ y tế và củng cố các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thân thiện, phù hợp với lứa tuổi.

Đồng thời, duy trì tư vấn tại hộ gia đình, trạm y tế, cộng đồng, tư vấn nhóm và truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ.

Theo Sở Y tế TP Huế, trong 8 tháng đầu năm, toàn thành phố thực hiện 40.157 cuộc tư vấn tại hộ gia đình, 11.055 cuộc tư vấn tại trạm, 704 cuộc tư vấn tại cộng đồng và tư vấn nhóm.

Đối với vị thành niên, thanh niên và các nhóm khó tiếp cận, Sở Y tế TP Huế sẽ tiếp tục đổi mới cách truyền thông theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp nhận trên nền tảng số; đồng thời tăng cường tư vấn trực tiếp, bảo đảm sự riêng tư, thân thiện và không phán xét.

"Ngành y tế sẽ tiếp tục duy trì các câu lạc bộ tiền hôn nhân, giáo dục sức khỏe vị thành niên, thanh niên và tư vấn lợi ích của khám sức khỏe trước khi kết hôn", lãnh đạo Sở Y tế TP Huế chia sẻ.

Thông điệp truyền thông Ngày Tránh thai thế giới (26/9) Không mang thai ở tuổi chưa thành niên vì tương lai hạnh phúc của chính bạn. Mọi thanh niên đều có quyền tiếp cận các biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả. Giới trẻ hãy có trách nhiệm trong việc quan hệ tình dục an toàn, chủ động tránh thai, xây dựng tương lai tươi sáng. Không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống để nâng cao chất lượng cuộc sống. Chủ động tránh thai là góp phần giảm phá thai và dự phòng vô sinh. Yêu thương đúng cách, chủ động tránh thai là trách nhiệm với tương lai.