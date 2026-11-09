Huế đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thông qua việc củng cố mạng lưới cơ sở đào tạo, đa dạng hóa ngành nghề, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và triển khai các chính sách hỗ trợ học nghề, thành phố Huế hướng tới đào tạo gắn với nhu cầu thị trường, phát triển sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo nghề

Năm 2026, thành phố Huế đặt mục tiêu tuyển sinh, đào tạo nghề cho 17.000 người theo Kế hoạch số 478/KH-UBND ngày 19/12/2025 về phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, 2.200 người học trình độ cao đẳng, 2.300 người học trung cấp và 12.500 người học sơ cấp cùng các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác. Thành phố phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu này được triển khai trên phạm vi toàn thành phố, không chỉ dành riêng cho lao động dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, người lao động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những nhóm cần được quan tâm hỗ trợ để tiếp cận cơ hội học nghề, nâng cao trình độ và tìm kiếm việc làm.

Cùng với mở rộng quy mô, thành phố Huế chú trọng sắp xếp, củng cố mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Các trường cao đẳng, trung cấp tập trung đào tạo nhân lực kỹ thuật, nghiệp vụ; các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực đẩy mạnh đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kỹ năng cho lao động nông thôn, miền núi. Về ngành nghề, thành phố chú trọng đào tạo cả lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông, lâm, thủy sản đến may công nghiệp, du lịch, dịch vụ và nghề thủ công truyền thống. Đồng thời, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, đổi mới chương trình theo hướng thực hành, phù hợp nhu cầu tuyển dụng và điều kiện của người học, nhất là lao động dân tộc thiểu số.

Phụ nữ dân tộc Cơ Tu thực hành nghề may tại lớp đào tạo nghề ở thôn Dỗi, xã Khe Tre, thành phố Huế.

Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững

Cùng với kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, thành phố Huế triển khai các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chú trọng hỗ trợ những nhóm lao động có điều kiện kinh tế khó khăn, trong đó có người dân tộc thiểu số.

Theo Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 9/4/2026, thành phố Huế đặt mục tiêu bình quân mỗi năm đào tạo, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng nghề cho khoảng 2.000 lao động nông thôn đến năm 2030. Trong đó, nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, nghề nông nghiệp và ngành nghề nông thôn chiếm 30%. Thành phố phấn đấu trên 85% lao động có việc làm sau đào tạo, đồng thời ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, lựa chọn nghề phù hợp với nhu cầu và điều kiện của người dân. Để nâng cao hiệu quả, công tác đào tạo nghề cần gắn với khảo sát nhu cầu thực tế, khả năng tạo việc làm và mức thu nhập sau học nghề. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động trong tổ chức đào tạo, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và theo dõi tình hình việc làm của học viên.

Tại xã Long Quảng, việc đưa các lớp học nghề về địa phương đã tạo điều kiện để đồng bào Cơ Tu tiếp cận kiến thức, kỹ năng phù hợp với nhu cầu và điều kiện sản xuất. Cuối năm 2025, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực 3 phối hợp với chính quyền xã tổ chức hai lớp đào tạo nghề cho 35 học viên người Cơ Tu, trong đó 18 người học may công nghiệp và 17 người học nghề trồng, chăm sóc, khai thác cây quế. Việc tổ chức đào tạo ngay tại địa phương giúp người dân thuận tiện tham gia học nghề, đồng thời có thêm lựa chọn giữa tìm kiếm việc làm tại doanh nghiệp và phát triển sản xuất tại chỗ.

Ông Võ Phước Hóa, Phó Chủ tịch UBND xã Long Quảng, cho biết địa phương chú trọng triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, việc tổ chức các lớp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu người dân được quan tâm nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sản xuất, tạo thêm cơ hội việc làm và phát triển sinh kế. Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước cải thiện đời sống cho đồng bào trên địa bàn.

Từ thực tế tại xã Long Quảng có thể thấy, đối với lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đào tạo nghề cần được tổ chức theo hướng thiết thực, linh hoạt về thời gian và địa điểm, ưu tiên những nghề có thể áp dụng ngay vào sản xuất hoặc phù hợp với nhu cầu tuyển dụng. Bên cạnh đào tạo kỹ năng phục vụ doanh nghiệp, việc trang bị kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản và phát triển ngành nghề nông thôn có thể giúp người dân nâng cao năng suất, đa dạng hóa sinh kế và cải thiện thu nhập.

Trong năm 2026, thành phố tiếp tục hoàn thiện các điều kiện tổ chức đào tạo nghề. Ngày 30/9/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 101/2026/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với 29 nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới ba tháng, có hiệu lực từ ngày 10/10/2026. Quy định này tạo cơ sở cho việc tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo nghề theo quy định. Bên cạnh đào tạo nghề ngắn hạn, Huế cũng quan tâm nâng cao trình độ nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số. Theo Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 4/3/2026, giai đoạn 2026–2035, thành phố phấn đấu tuyển mới từ 150 đến 200 sinh viên dân tộc thiểu số mỗi năm vào học trình độ đại học, cao đẳng. Những lĩnh vực được quan tâm gồm du lịch, y tế, nông - lâm nghiệp, công nghệ thông tin và các ngành phù hợp với nhu cầu phát triển địa phương. Đây là định hướng dài hạn nhằm tạo điều kiện để thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số tiếp cận trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao hơn, bổ sung cho các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng miền núi.

Học nghề may công nghiệp giúp lao động người Cơ Tu nâng cao kỹ năng, mở rộng cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập.

Theo định hướng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025, Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 tập trung phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động. Trong đó, đào tạo nghề không chỉ nhằm trang bị kỹ năng mà phải phù hợp với nhu cầu người học, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương và yêu cầu của thị trường lao động. Với việc mở rộng quy mô đào tạo, củng cố mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tăng cường liên kết với doanh nghiệp, thành phố Huế đang hướng tới nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động. Việc tiếp tục ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn đào tạo với phát triển sản xuất và nhu cầu tuyển dụng sẽ góp phần cải thiện thu nhập, ổn định đời sống và thúc đẩy giảm nghèo bền vững.