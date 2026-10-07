Huế đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo động lực cho tăng trưởng

Cắt giảm thủ tục, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, UBND TP. Huế đã ban hành Kế hoạch số 552/KH-UBND ngày 30/9/2026 về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, Huế xác định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục được thực hiện trên cơ sở dữ liệu, hướng tới giảm tối đa thành phần hồ sơ, thời gian và chi phí thực hiện cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời không phát sinh thêm thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Thành phố cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế. Nguồn lực, nhân lực được phân bổ linh hoạt theo quy mô, khối lượng hồ sơ, nhất là tại những địa bàn, thời điểm có số lượng hồ sơ lớn.

TP. Huế tập trung cho đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, Huế định hướng chuyển mạnh phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro. Cách làm này vừa bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh tình trạng yêu cầu thêm thành phần hồ sơ hoặc quy trình giải quyết ngoài quy định, qua đó góp phần xây dựng môi trường hành chính minh bạch, thuận lợi hơn.

Lấy dữ liệu làm nền tảng, thúc đẩy dịch vụ công số

Cải cách thủ tục hành chính được Huế gắn chặt với chuyển đổi số, trong đó dữ liệu được xác định là nền tảng quan trọng. Các cơ quan, đơn vị tập trung số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Mục tiêu là từng bước thực hiện nguyên tắc “người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần”, không yêu cầu cung cấp lại những thông tin, giấy tờ đã có trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan có thẩm quyền công bố, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Đến năm 2027, thành phố phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và có khả năng khai thác, tái sử dụng dữ liệu. Đồng thời, 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước đủ điều kiện được thực hiện trên môi trường điện tử.

Một định hướng đáng chú ý khác là tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, tạo điều kiện để người dân lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ phù hợp với nơi cư trú, sinh sống, học tập và làm việc.

Đến năm 2030, Huế phấn đấu 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công; 100% dịch vụ công được cung cấp chủ động khi bảo đảm đủ điều kiện về dữ liệu và hạ tầng số.

Thành phố cũng sẽ triển khai mạng lưới Kiosk dịch vụ công thông minh tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, nhà văn hóa, bưu điện trên địa bàn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn.

Chuyển từ “giải quyết thủ tục” sang “chủ động phục vụ”

Cải cách hành chính tại Huế không chỉ tập trung rút ngắn quy trình mà còn hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ. Thành phố tăng cường tham vấn người dân, doanh nghiệp trong quá trình thiết kế, ban hành và thực hiện thủ tục hành chính; định kỳ tổ chức đối thoại với các hiệp hội, doanh nghiệp và người dân để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và sáng kiến cải cách.

Đến năm 2030, Huế phấn đấu chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%; 100% phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả đúng thời hạn.

Lấy sự hài lòng làm thước đo.

Với cách tiếp cận lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng và sự hài lòng làm thước đo, cải cách thủ tục hành chính đang được Huế xác định không chỉ là nhiệm vụ xây dựng nền hành chính hiện đại mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Khi thủ tục được đơn giản hóa, dữ liệu được kết nối, dịch vụ công được cung cấp chủ động và các rào cản hành chính từng bước được tháo gỡ, nguồn lực xã hội sẽ được giải phóng, tạo thêm dư địa cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đổi mới sáng tạo.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để Huế nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.