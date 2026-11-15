Huế đấu giá sân bóng đá và 2 khu "đất vàng" làm tổ hợp nhà ở, thương mại – dịch vụ

Hai khu nằm hai bên đường dẫn vào Nhà thi đấu Bà Triệu sẽ đấu giá để thực hiện dự án tổ hợp nhà ở, thương mại – dịch vụ và xây dựng hạ tầng đô thị. Ảnh NL.

UBND TP Huế vừa ban hành Quyết định số 3686/QĐ-UBND ngày 11/11/2026 về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Tổ hợp khu nhà ở, thương mại – dịch vụ tại khu đất trước Nhà thi đấu Hà Huy Tập và sân bóng đá phường Vỹ Dạ.

Khu đất đưa ra đấu giá gồm 3 vị trí với tổng diện tích khoảng 2,57 ha. Cụ thể, khu 1 là sân bóng đá phường Vỹ Dạ rộng khoảng 0,61 ha; khu 2 nằm phía Bắc trục đường trung tâm nối từ đường Bà Triệu vào nhà thi đấu, rộng khoảng 0,87 ha; khu 3 nằm phía Nam trục đường này, rộng khoảng 1,09 ha.

Đáng chú ý, hai khu đất số 2 và số 3 nằm ngay phía trước Nhà thi đấu Hà Huy Tập, tiếp giáp các tuyến đường Hà Huy Tập, Tố Hữu, Bùi San và đường nối từ Bà Triệu vào nhà thi đấu. Đây được xem là khu "đất vàng" khi có vị trí thuận lợi về giao thông, nằm trong không gian đô thị phát triển của TP Huế.

Theo phương án quy hoạch, dự án dành khoảng 1,29 ha đất để xây dựng nhà ở thương mại, bao gồm 0,90 ha đất nhà ở kết hợp kinh doanh (shophouse), 0,14 ha đất biệt thự và 0,26 ha đất chung cư hỗn hợp. Phần diện tích còn lại khoảng 1,27 ha được bố trí cho hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh và các công trình công cộng. Sau khi hoàn thành đồng bộ, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao phần hạ tầng này cho Nhà nước quản lý.

Nhà đầu tư trúng đấu giá phải đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh và trạm biến áp, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch được phê duyệt. Giá khởi điểm đấu giá thực hiện theo Quyết định số 3544/QĐ-UBND ngày 3/11/2026 của Chủ tịch UBND TP Huế. Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng thành phố được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá.

Việc đưa sân bóng đá Vỹ Dạ cùng hai khu đất trước Nhà thi đấu Hà Huy Tập vào phương án đấu giá nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công có giá trị thương mại cao, đồng thời tạo điều kiện hình thành tổ hợp nhà ở, thương mại – dịch vụ mới, góp phần tránh tình trạng đất vàng bị bỏ trống kéo dài và bổ sung nguồn lực cho phát triển đô thị Huế.

Hồ Xuân Mai