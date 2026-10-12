Huế đấu giá khu đất hơn 3.477 m² làm Khu du lịch nghỉ dưỡng Tân Thành

Phường Phong Quảng, TP Huế. (Ảnh: FB Phóng sự Huế)

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBND TP Huế, khu đất thực hiện dự án có diện tích 3.477,4 m², đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không có tài sản gắn liền với đất. Khu đất hiện có hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm điện, nước và đường giao thông.

Dự án hướng đến phát triển du lịch nghỉ dưỡng ven biển, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm, khai thác đặc sản địa phương. Quy mô phục vụ dự kiến khoảng 100 khách lưu trú qua đêm, với các hạng mục đón tiếp, dịch vụ ăn uống, khách sạn và cơ sở lưu trú có tiêu chuẩn tương đương khoảng 2 sao.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Quảng Điền (cũ) phê duyệt năm 2025, công trình được xây dựng tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng gộp không vượt quá 25%. Việc đầu tư phải tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch và quy định liên quan đến xây dựng, môi trường.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 30 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền thuê đất. Trong đó, nhà đầu tư phải bố trí tối thiểu 6 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, tương đương 20% tổng mức đầu tư; phần vốn còn lại được huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền.

Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn tối đa 24 tháng kể từ thời điểm được giao đất, cho thuê đất hoặc được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Dự án cũng phải thực hiện các thủ tục về môi trường, trong đó có lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định pháp luật.

Khu đất được đấu giá để cho thuê, với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 là đơn vị tổ chức đấu giá. Cuộc đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên, bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng.

Theo thông báo, số tiền thuê đất ước tính theo giá khởi điểm khoảng 1,25 tỷ đồng. Đây là mức dự kiến; giá khởi điểm chính thức do Chủ tịch UBND TP Huế quyết định theo thẩm quyền.

Thời gian tổ chức đấu giá được triển khai trong năm 2026 và các năm tiếp theo cho đến khi lựa chọn được nhà đầu tư trúng đấu giá hoặc có điều chỉnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Sau khi được lựa chọn, nhà đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và triển khai dự án theo quy hoạch được duyệt.