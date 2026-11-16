Huế đấu giá khu đất hơn 2,5 ha cạnh Quảng trường Văn hóa - Thể thao

Các khu đất phía trước mặt Quảng trường Văn hóa - Thể thao TP. Huế sẽ được đấu giá làm dự án Tổ hợp khu nhà ở, thương mại - dịch vụ. Ảnh: VT

Theo phương án đấu giá, khu đất để thực hiện dự án có diện tích hơn 25.600m², gồm 3 khu: sân bóng đá phường Vỹ Dạ rộng hơn 6.000m², 2 khu đất nằm ở phía Bắc và phía Nam trục đường trung tâm nối từ đường Bà Triệu vào Quảng trường Văn hóa - Thể thao với diện tích gần 19.600m².

Các khu đất tiếp giáp các tuyến đường Hà Huy Tập, Tố Hữu, Bùi San và đường nối từ Bà Triệu vào quảng trường, thuộc phường Vỹ Dạ, TP. Huế.

Theo quy hoạch, diện tích đất ở đô thị giao cho nhà đầu tư có thu tiền sử dụng đất là hơn 12.920m², phục vụ xây dựng và kinh doanh nhà ở thương mại.

Trong đó, đất xây dựng nhà ở kết hợp kinh doanh (shophouse) chiếm 8.969m²; đất xây dựng nhà ở biệt thự hơn 1.358m² và đất xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp gần 2.593m².

Ngoài ra, có hơn 12.743m² đất dành cho xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông và cây xanh để bàn giao lại cho Nhà nước quản lý sau khi nhà đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng dự án.

Thời hạn sử dụng đất đối với nhà đầu tư là 50 năm kể từ ngày UBND TP. Huế ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

Đối với đất ở đô thị, sau khi nhà đầu tư xây dựng và bán nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất, người mua được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài; chủ sở hữu căn hộ chung cư cũng được cấp Giấy chứng nhận với thời hạn ổn định lâu dài.

Khu đất được tổ chức đấu giá lần này nằm gần Quảng trường Văn hóa - Thể thao TP. Huế vừa được đầu tư gần 200 tỉ đồng xây dựng và mở rộng. Với diện tích 7ha, trong đó riêng khu nhà thi đấu đa năng rộng hơn 19.500m², quảng trường là không gian tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch quy mô lớn của Huế.