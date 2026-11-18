UBND thành phố Huế triển khai chuẩn hóa, tích hợp và hợp nhất các nền tảng số giai đoạn 2026 – 2030, với mục tiêu kết nối, chia sẻ toàn bộ dữ liệu phát sinh từ các nền tảng số về Kho dữ liệu dùng chung của thành phố, đồng thời đưa tỷ lệ trùng lặp chức năng giữa các hệ thống sau quy hoạch về mức 0%.

Theo Kế hoạch số 616/KH-UBND, thành phố sẽ tổ chức lại các nền tảng số, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước theo kiến trúc thống nhất, bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu và tái sử dụng các dịch vụ số trên phạm vi toàn thành phố.

Việc triển khai được thực hiện trên cơ sở tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung kiến trúc số thành phố Huế, Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu thành phố cùng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Thành phố ưu tiên tận dụng kết quả đầu tư hiện có, khắc phục tình trạng các hệ thống thông tin hoạt động phân tán, trùng lặp chức năng, dữ liệu và đầu tư. Đồng thời, phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành theo hướng tích hợp với các nền tảng dùng chung của thành phố và hệ thống thông tin quốc gia, phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ số cho người dân.

Trong giai đoạn 2026 – 2028, Huế tập trung tổ chức, chuẩn hóa và kết nối 5 nền tảng số dùng chung toàn thành phố, gồm Nền tảng Giám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ quan nhà nước; Nền tảng số dùng chung toàn thành phố; Nền tảng Báo cáo số; Nền tảng Giám sát, điều hành đô thị thông minh và nền tảng Hue-S.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, kế hoạch xác định nguyên tắc mỗi cơ quan có một nền tảng số chuyên ngành làm đầu mối thống nhất trong quản lý, khai thác dữ liệu và thực hiện các nghiệp vụ số thuộc phạm vi quản lý.

Việc hình thành các nền tảng chuyên ngành phải ưu tiên kế thừa, chuẩn hóa và tích hợp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có; đồng thời khai thác nền tảng dùng chung của thành phố, nền tảng của các bộ, ngành Trung ương hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin phù hợp.

Thành phố chỉ xem xét bổ sung, nâng cấp hoặc phát triển nền tảng mới khi các hệ thống hiện có chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và phát sinh nhu cầu thực tế, bảo đảm không trùng lặp chức năng, dữ liệu và đầu tư.

Đáng chú ý, trong giai đoạn này, Huế đặt mục tiêu 100% nền tảng số, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi kế hoạch được xác định rõ phương án tích hợp, hợp nhất, kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Các nền tảng sau chuẩn hóa phải bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố và với các hệ thống thông tin quốc gia theo quy định. Dữ liệu được chuẩn hóa, quản lý theo thẩm quyền và ưu tiên khai thác lại những dữ liệu đã có.

Về vận hành, thành phố yêu cầu 100% dữ liệu phát sinh từ các nền tảng số được kết nối, chia sẻ về Kho dữ liệu dùng chung. Cùng với đó, tỷ lệ trùng lặp chức năng giữa các hệ thống sau khi thực hiện quy hoạch phải đạt mức 0%.

Sau khi hoàn thành giai đoạn tổ chức, chuẩn hóa và kết nối, từ năm 2029 đến năm 2030, Huế chuyển trọng tâm sang vận hành ổn định, tối ưu và khai thác dữ liệu.

Trong giai đoạn này, thành phố tập trung đánh giá hiệu quả hoạt động, tối ưu chức năng và hiệu năng hệ thống, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn để nâng cao khả năng khai thác dữ liệu, dự báo và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành.

Theo kế hoạch, quá trình chuẩn hóa, tích hợp và hợp nhất các nền tảng số phải bảo đảm sử dụng chung, kết nối, liên thông và tái sử dụng dữ liệu, dịch vụ số trên phạm vi toàn thành phố.

Việc triển khai hướng tới hình thành hệ thống thông tin thống nhất, hạn chế đầu tư dàn trải, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và khai thác tài nguyên dữ liệu, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.