Huế đặt mục tiêu quy tập 160 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2 chiến dịch 500 ngày đêm

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Theo Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế, trong năm 2026 và giai đoạn 1 chiến dịch, các lực lượng đã tiếp nhận 169 thông tin về mộ liệt sĩ trong nước, 54 thông tin tại Lào; tổ chức 192 lượt khảo sát, xác minh, tìm kiếm và cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ, trong đó 10 hài cốt tại Lào và 3 hài cốt trong nước.

Đến ngày 13/8, thành phố hoàn thành khai quật 7.282/7.282 mộ tại 42/42 nghĩa trang liệt sĩ, thu nhận 3.908 mẫu sinh phẩm đạt chuẩn, bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Công tác này hoàn thành sớm 8 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Công an thành phố phối hợp thu nhận mẫu ADN của 1.975/2.000 thân nhân liệt sĩ, đạt 98,75% chỉ tiêu Bộ Công an giao; hoạt động hợp tác với hai tỉnh Salavan và Sekong của Lào tiếp tục được duy trì.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố, ông Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường thu thập, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ, nhất là các khu vực có mộ tập thể, để tổ chức tìm kiếm kịp thời. Đồng thời, nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo, bồi dưỡng chuyên môn cho lực lượng chuyên trách và duy trì hợp tác với các địa phương của Lào.

Thành phố tiếp tục bảo đảm kinh phí, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách. Các lực lượng phấn đấu hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn 2, đồng thời hoàn thành công trình nhà tưởng niệm, lưu giữ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Salavan.