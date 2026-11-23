6 nhóm ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 10% GRDP năm 2030

Tại hội nghị, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh, Huế là vùng đất cố đô giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc của di sản cung đình, văn hóa dân gian, làng nghề truyền thống, ẩm thực và nghệ thuật. Thành phố Huế luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực tăng trưởng mới.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H.

Với hệ thống di sản phong phú, kiến trúc, cảnh quan và không gian thiên nhiên hòa quyện, Huế có lợi thế riêng để hình thành những sản phẩm văn hóa có chiều sâu, giá trị gia tăng cao, tạo điều kiện phát triển công nghiệp văn hóa thành một lĩnh vực kinh tế quan trọng. Thành phố định hướng gắn bảo tồn và phát huy giá trị di sản với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và thu hút đầu tư để hình thành các sản phẩm, dịch vụ mang bản sắc Huế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang cho biết, Huế định hướng tập trung phát triển 6 nhóm ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, gồm: du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo áo dài - ẩm thực - phim ảnh; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình và phát thanh, xuất bản, quảng cáo. Đây là những nhóm ngành có khả năng hình thành sản phẩm cụ thể, có thị trường và khả năng phát triển dài hạn trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân của 6 nhóm ngành đạt khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP thành phố vào năm 2030.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: N.H.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, hội nghị không chỉ là sự kiện công bố định hướng mới mà còn là bước đi cụ thể nhằm kết nối nguồn lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa; đồng thời là diễn đàn để thành phố lắng nghe những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp từ các chuyên gia, nhà khoa học, các hội chuyên ngành, nghệ sĩ và nhà đầu tư nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển văn hóa, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước và khu vực.

Công bố nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn năm 2027

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế công bố, giới thiệu những nội dung trọng tâm của hai đề án cùng danh mục các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế dự kiến tổ chức tại Huế trong giai đoạn 2027 - 2030.

Theo định hướng, thành phố tập trung xây dựng các chương trình, sự kiện có thương hiệu riêng, được tổ chức định kỳ, thường niên, gắn với khai thác giá trị di sản, phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch mới. Việc công bố sớm khung sự kiện dài hạn cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, hàng không và vận tải chủ động xây dựng sản phẩm, kết nối tour tuyến và chuẩn bị phương án phục vụ du khách.

Thành phố Huế phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân của 6 nhóm ngành công nghiệp văn hóa đạt khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP thành phố vào năm 2030.

Một trong những chương trình được giới thiệu là “Nhà sáng tạo Huế – The Hue Creators”, chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia, kết hợp trải nghiệm di sản, văn hóa Huế với hoạt động sáng tạo nội dung. Mùa đầu tiên dự kiến triển khai năm 2027, thí điểm tại khu vực Đông Nam Á và mở rộng thêm Hàn Quốc; năm 2028 nghiên cứu mở rộng phạm vi hợp tác tại châu Á; từ năm 2029 từng bước tiếp cận các thị trường toàn cầu. Chương trình hướng đến xây dựng hệ sinh thái nhà sáng tạo, kết nối văn hóa, di sản Huế với các nhà sáng tạo nội dung, cộng đồng và thị trường.

Đối với các sự kiện văn hóa quốc tế, Tuần lễ Festival Quốc tế Huế dự kiến diễn ra từ ngày 6-10/6/2027, với chuỗi hoạt động nghệ thuật đường phố, biểu diễn nghệ thuật truyền thống quốc tế, triển lãm mỹ thuật di sản, giới thiệu cổ vật, ẩm thực và các hoạt động văn hóa hưởng ứng.

Tiếp đó, Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế 2027 (Hue International Light Festival) dự kiến tổ chức từ ngày 11-13/6/2027 tại khu vực công viên và Đài tưởng niệm bên bờ Nam sông Hương. Lễ hội kết hợp các hoạt động trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế, trình diễn thiết bị bay không người lái theo chủ đề di sản Huế cùng các hoạt động trải nghiệm, ẩm thực, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch và không gian thưởng thức nghệ thuật mới.

Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế - Hue Wonderverse Music Fest dự kiến diễn ra từ ngày 28/8 đến 1/9/2027, kết hợp biểu diễn âm nhạc Việt Nam, âm nhạc điện tử, giao lưu nghệ thuật quốc tế với các hoạt động ẩm thực và không gian trải nghiệm dành cho giới trẻ.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng được giới thiệu chương trình Visit Golf Vietnam - VGV Championship Hue 2027, với chủ đề “The Royal Edition of Imperial City”, hướng đến kết hợp hoạt động thể thao golf với trải nghiệm văn hóa, di sản và du lịch Huế; dự án Revolution Express - Tàu hơi nước di sản Huế - Đà Nẵng, định hướng hình thành sản phẩm du lịch đường sắt gắn với trải nghiệm di sản và cảnh quan miền Trung.

Bên cạnh đó, hội nghị giới thiệu dự án Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Công nghiệp Văn hóa - Hue Innovation Complex; các mô hình phát triển công nghiệp văn hóa gắn với khai thác giá trị di sản tại Quần thể di tích Cố đô Huế, trong đó chú trọng nghệ thuật biểu diễn, trải nghiệm số, giáo dục di sản, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và các dịch vụ văn hóa.