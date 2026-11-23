Theo định hướng được công bố tại hội nghị, thành phố Huế tập trung phát triển 6 nhóm ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, gồm: du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo áo dài, ẩm thực, phim ảnh; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình, phát thanh, xuất bản và quảng cáo.

Thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân của 6 nhóm ngành đạt khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2030. Đây được xem là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả lợi thế di sản, kiến trúc, cảnh quan, văn hóa truyền thống, làng nghề và ẩm thực của Huế, gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và thu hút đầu tư.

Khách du lịch tham quan Cố đô Huế. Ảnh: Nhật Anh

Cùng với đề án phát triển công nghiệp văn hóa, Huế định hướng xây dựng khung chương trình Festival và các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế theo hướng có thương hiệu riêng, tổ chức định kỳ, gắn với khai thác giá trị di sản và phát triển sản phẩm du lịch mới.

Việc công bố sớm kế hoạch sự kiện được kỳ vọng giúp doanh nghiệp du lịch, lữ hành, hàng không và vận tải chủ động xây dựng sản phẩm, kết nối tour tuyến, quảng bá điểm đến.

Trong danh mục sự kiện dự kiến năm 2027 có Tuần lễ Festival Quốc tế Huế, diễn ra từ ngày 6-10/6; Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế từ ngày 11-13/6, với các hoạt động trình diễn ánh sáng nghệ thuật và thiết bị bay không người lái theo chủ đề di sản; Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế - Hue Wonderverse Music Fest, diễn ra từ ngày 28/8 đến 1/9, kết hợp âm nhạc Việt Nam, âm nhạc điện tử và giao lưu nghệ thuật quốc tế.

Bên cạnh đó, chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia “Nhà sáng tạo Huế - The Hue Creators” dự kiến triển khai mùa đầu tiên trong năm 2027, hướng đến kết nối di sản, văn hóa Huế với cộng đồng sáng tạo nội dung trong nước và quốc tế. Hội nghị cũng giới thiệu chương trình Visit Golf Vietnam - VGV Championship Hue 2027, dự án tàu hơi nước di sản Huế - Đà Nẵng (Revolution Express) và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Công nghiệp Văn hóa - Hue Innovation Complex.

Các mô hình phát triển công nghiệp văn hóa được giới thiệu chú trọng những lĩnh vực như nghệ thuật biểu diễn, trải nghiệm số, giáo dục di sản, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và dịch vụ văn hóa, qua đó mở rộng không gian khai thác di sản theo hướng sáng tạo, gắn với nhu cầu trải nghiệm của công chúng và du khách.

UBND thành phố Huế và Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: M.Hiếu

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND thành phố Huế đã tổ chức các hoạt động kết nối, trao đổi và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với một số doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực hàng không, đường sắt, truyền thông, du lịch và phát triển nguồn nhân lực, trong đó có Vietnam Airlines, Vietjet Air, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty TNHH Truyền thông và Tổ chức biểu diễn The Stars.

Thông qua các thỏa thuận và hoạt động kết nối, thành phố Huế kỳ vọng huy động thêm nguồn lực xã hội, mở rộng hợp tác đầu tư, từng bước hình thành các sản phẩm, dịch vụ văn hóa mang dấu ấn riêng. Qua đó, đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế, đồng thời khẳng định vị thế Huế là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam và khu vực.