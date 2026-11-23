Ngày 23/11, UBND TP Huế tổ chức hội nghị công bố "Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và Đề án tổ chức Festival Huế cùng các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030".

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, thành phố xác định văn hóa là một trong những nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, trên cơ sở khai thác hệ thống di sản cung đình, văn hóa dân gian, làng nghề truyền thống, ẩm thực và nghệ thuật.

Theo ông Giang, hệ thống di sản, kiến trúc, cảnh quan và không gian thiên nhiên là những lợi thế để Huế phát triển các sản phẩm văn hóa có giá trị gia tăng, đồng thời kết hợp hoạt động bảo tồn di sản với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và thu hút đầu tư.

Theo định hướng được công bố, Huế sẽ tập trung phát triển 6 nhóm ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, gồm du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo áo dài, ẩm thực, phim ảnh; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình và phát thanh, xuất bản, quảng cáo.

Đây là các lĩnh vực được lựa chọn dựa trên lợi thế hiện có, khả năng hình thành sản phẩm thương mại và tiềm năng mở rộng thị trường.

Thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân của 6 nhóm ngành đạt khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) vào năm 2030.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, việc triển khai đề án không chỉ tập trung vào hoạt động văn hóa mà còn hướng đến kết nối nguồn lực, thu hút đầu tư và hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Huế dự kiến tiếp nhận các đề xuất từ chuyên gia, nhà khoa học, nghệ sĩ, hội chuyên ngành và doanh nghiệp để phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch, từng bước đưa các lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Cổng TTĐT TP Huế

Dự kiến tổ chức nhiều sự kiện quốc tế từ năm 2027

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế giới thiệu các nội dung chính của hai đề án, đồng thời công bố danh mục chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia và quốc tế dự kiến tổ chức trong giai đoạn 2027 - 2030.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ xây dựng các sự kiện có thương hiệu riêng, tổ chức định kỳ hoặc thường niên, gắn với khai thác di sản và phát triển sản phẩm du lịch.

Việc công bố sớm lịch trình sự kiện được kỳ vọng tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành, hàng không, vận tải và các đơn vị cung cấp dịch vụ chủ động xây dựng tour tuyến, kế hoạch kinh doanh và phương án phục vụ du khách.

Một trong những chương trình được giới thiệu là dự án truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia "Nhà sáng tạo Huế - The Hue Creators", kết hợp trải nghiệm di sản, văn hóa địa phương với hoạt động sáng tạo nội dung.

Theo kế hoạch, mùa đầu tiên dự kiến triển khai vào năm 2027, thí điểm tại khu vực Đông Nam Á và mở rộng thêm Hàn Quốc. Đến năm 2028, chương trình nghiên cứu mở rộng hợp tác tại thị trường châu Á, trước khi từng bước tiếp cận các thị trường toàn cầu từ năm 2029.

Chương trình hướng đến việc kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung với các hoạt động văn hóa, di sản và thị trường du lịch Huế.

Đối với chuỗi sự kiện quốc tế, Tuần lễ Festival Quốc tế Huế dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 10/6/2027, với các chương trình nghệ thuật đường phố, biểu diễn nghệ thuật truyền thống quốc tế, triển lãm mỹ thuật di sản, giới thiệu cổ vật, ẩm thực và các hoạt động văn hóa liên quan.

Ngay sau đó, Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế 2027 (Hue International Light Festival) dự kiến tổ chức từ ngày 11 - 13/6/2027 tại khu vực công viên và Đài tưởng niệm bên bờ Nam sông Hương.

Sự kiện dự kiến kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế, thiết bị bay không người lái theo chủ đề di sản Huế cùng các hoạt động trải nghiệm và giới thiệu ẩm thực.

Một chương trình khác là Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế (Hue Wonderverse Music Fest), dự kiến diễn ra từ ngày 28/8 đến 1/9/2027. Chương trình kết hợp các hoạt động biểu diễn âm nhạc Việt Nam, âm nhạc điện tử, giao lưu nghệ thuật quốc tế và trải nghiệm văn hóa dành cho giới trẻ.

Du khách tham quan Đại Nội Huế, một trong những điểm di sản văn hóa được thành phố định hướng khai thác để phát triển du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Giới thiệu dự án tàu hơi nước Huế - Đà Nẵng và trung tâm công nghiệp văn hóa

Ngoài các sự kiện dự kiến tổ chức trong năm 2027, hội nghị còn giới thiệu một số dự án phát triển sản phẩm du lịch và hạ tầng phục vụ công nghiệp văn hóa.

Trong đó có dự án Revolution Express - Tàu hơi nước di sản Huế - Đà Nẵng, hướng đến phát triển sản phẩm du lịch đường sắt kết hợp trải nghiệm cảnh quan và các giá trị di sản khu vực miền Trung.

Dự án được giới thiệu trong định hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác sự kết nối giữa Huế và Đà Nẵng thông qua tuyến đường sắt hiện hữu.

Một dự án khác là Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Công nghiệp Văn hóa - Hue Innovation Complex, được giới thiệu cùng các mô hình phát triển công nghiệp văn hóa tại Quần thể di tích Cố đô Huế.

Các mô hình này tập trung vào nghệ thuật biểu diễn, trải nghiệm số, giáo dục di sản, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và dịch vụ văn hóa, nhằm mở rộng hình thức khai thác giá trị di tích bên cạnh hoạt động tham quan truyền thống.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và nhà đầu tư đã trao đổi về định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, nhu cầu hợp tác và giải pháp khai thác tiềm năng di sản của thành phố. Hội nghị cũng diễn ra hoạt động ký kết các thỏa thuận hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Hữu Thùy Giang cho biết, Huế kỳ vọng các hoạt động kết nối và ký kết sẽ tạo cơ sở triển khai những dự án đầu tư cụ thể, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và mở rộng liên kết trong khu vực.

Về phía chính quyền địa phương, thành phố cam kết phối hợp với nhà đầu tư, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch và thuận lợi.

Thông qua hai đề án giai đoạn 2026 - 2030, Huế hướng đến việc hình thành các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có giá trị gia tăng cao, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản và xây dựng đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam.

Thu Trang