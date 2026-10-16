Huế đặt hàng nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với Đại học Huế

Thường trực Thành ủy Huế thống nhất các định hướng hợp tác, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của Đại học Huế cho mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố. (Ảnh: THANH HOÀNG)

Đại học Huế hiện có 144 ngành đào tạo đại học, 90 ngành thạc sĩ, 50 ngành tiến sĩ và 1.981 giảng viên cơ hữu. Số bài báo khoa học thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science và Scopus tăng từ 522 bài năm 2021 lên 732 bài năm 2025. Trong giai đoạn báo cáo, đơn vị thực hiện 44 hợp đồng chuyển giao công nghệ, với tổng doanh thu hơn 6,5 tỷ đồng.

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, y tế chuyên sâu, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, du lịch thông minh, bảo tồn và số hóa di sản. Hai bên cũng chú trọng đào tạo nhân lực theo nhu cầu doanh nghiệp, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, phường; tăng cường chia sẻ dữ liệu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào quản lý, sản xuất, đời sống.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung trong buổi thường trực Thành ủy Huế làm việc với Đảng ủy Đại học Huế chiều 15/10 đã yêu cầu chuyển hoạt động hợp tác từ trao đổi, đề xuất sang triển khai nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ mục tiêu, sản phẩm, nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị. Các sở, ngành cần chủ động đặt hàng nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn, phát huy đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của Đại học Huế trong tư vấn chính sách và giải quyết các vấn đề phát triển.

Thành phố sẽ tổ chức làm việc chuyên đề để rà soát mạng lưới cơ sở đào tạo, quy hoạch đất đai, hạ tầng đô thị đại học; nghiên cứu phương án nhà ở cho sinh viên, giảng viên và người lao động, đồng thời phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án của Đại học Huế.