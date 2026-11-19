Ảnh: UBND TP Huế

Theo thông báo của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ngày 23/11/2026, công dân Việt Nam được miễn phí vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế, trong khung giờ từ 7h đến 17h. Riêng tại Di tích Hải Vân Quan, chương trình miễn phí vé được áp dụng trong hai ngày 23 và 24/11/2026, từ 7h đến 17h hàng ngày.

Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận, tham quan và tìm hiểu các giá trị di sản văn hóa, lịch sử; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản dân tộc.

Không chỉ mở cửa miễn phí các điểm di tích, từ ngày 18 - 24/11, Huế còn tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản tại Quần thể Di tích Cố đô Huế cùng nhiều địa điểm ở khu vực trung tâm thành phố.

Đáng chú ý, từ ngày 20 - 23/11, tại Đại Nội Huế, người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm các trò chơi cung đình, dân gian như đầu hồ, bài vụ, xăm hường. Ngày 22/11, tại điện Kiến Trung và Duyệt Thị đường diễn ra cuộc thi thư pháp chữ Hàn Quốc, kết hợp tái hiện không gian khoa cử thời Nguyễn và giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc.

Đối với Di tích Hải Vân Quan, du khách là công dân Việt Nam được miễn phí vé tham quan trong hai ngày 23 và 24/11/2026, từ 7h00 đến 17h00 hằng ngày. Ảnh: UBND TP Huế

Trong ngày 23/11, nhiều hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật được tổ chức; đồng thời trao giải cuộc thi nhiếp ảnh “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới” và trưng bày 100 tác phẩm tiêu biểu.

Chuỗi hoạt động còn có triển lãm tranh “Phong cảnh Huế”, chương trình tôn vinh Nhã nhạc cung đình Huế, giới thiệu áo dài, nghề thủ công truyền thống, thư pháp, Ca Huế và nhạc cụ truyền thống. Khép lại chương trình vào ngày 24/11 là hoạt động diễu hành xe đạp qua các tuyến đường trung tâm thành phố.