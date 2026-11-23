Thành phố Huế đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng, đồng thời hình thành chuỗi sự kiện mang thương hiệu riêng, được tổ chức định kỳ. (Ảnh: Ủy ban nhân dân thành phố cung cấp)

Thành phố đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng, đồng thời hình thành chuỗi sự kiện mang thương hiệu riêng, được tổ chức định kỳ.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Hữu Thùy Giang, Huế định hướng tập trung phát triển sáu nhóm ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, gồm du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo áo dài, ẩm thực, phim ảnh; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình, phát thanh, xuất bản, quảng cáo. Thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân của các nhóm ngành này đạt khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2030.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Ủy ban nhân dân thành phố cung cấp)

Đối với đề án tổ chức Festival và các sự kiện văn hóa, thể thao, thành phố hướng đến xây dựng khung chương trình thường niên, tạo điều kiện để doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các đơn vị liên quan chủ động kế hoạch kinh doanh, quảng bá, kết nối tour tuyến. Ông Trần Hữu Thùy Giang cho biết, những sự kiện đã đưa vào đề án cơ bản sẽ được tổ chức theo kế hoạch; chỉ xem xét dừng trong những trường hợp đặc biệt. Thành phố sẽ công bố kế hoạch sự kiện của năm tiếp theo từ tháng 10 năm trước, để các đơn vị có thời gian chuẩn bị.

Trong danh mục sự kiện dự kiến năm 2027 có Tuần lễ Festival Quốc tế Huế, từ ngày 6 đến 10/6; Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế, từ ngày 11 đến 13/6; Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế, từ ngày 28/8 đến 1/9. Các chương trình kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu di sản, cổ vật, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm. Đề án cũng đề cập chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia “Nhà sáng tạo Huế-The Hue Creators”, dự kiến triển khai mùa đầu tiên trong năm 2027.

Tại hội nghị, thành phố tổ chức các hoạt động kết nối, trao đổi và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với một số doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực hàng không, đường sắt, truyền thông, du lịch và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, Huế kỳ vọng huy động thêm nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư để phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa gắn với lợi thế di sản.