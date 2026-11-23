Văn nghệ tại hội nghị Công bố các đề án phát triển công nghiệp văn hóa và chuỗi sự kiện quốc gia, quốc tế ở Huế

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, Huế định hướng tập trung phát triển 6 nhóm ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, gồm: du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo áo dài - ẩm thực - phim ảnh; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình và phát thanh, xuất bản, quảng cáo. Mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân của 6 nhóm ngành đạt khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP TP Huế vào năm 2030.

Hội nghị công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; Đề án tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa - thể thao có quy mô quốc gia, quốc tế tại TP Huế giai đoạn 2026 – 2030

Tại hội nghị, Sở VH-TT-DL TP Huế công bố, giới thiệu những nội dung trọng tâm của hai đề án cùng danh mục các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế dự kiến tổ chức tại Huế trong giai đoạn 2027 – 2030.

Một trong những chương trình được giới thiệu là “Nhà sáng tạo Huế – The Hue Creators”, chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia, kết hợp trải nghiệm di sản, văn hóa Huế với hoạt động sáng tạo nội dung.

Mùa đầu tiên dự kiến triển khai năm 2027, thí điểm tại khu vực Đông Nam Á và mở rộng thêm Hàn Quốc; năm 2028 nghiên cứu mở rộng phạm vi hợp tác tại châu Á; từ năm 2029 từng bước tiếp cận các thị trường toàn cầu. Chương trình hướng đến xây dựng hệ sinh thái nhà sáng tạo, kết nối văn hóa, di sản Huế với các nhà sáng tạo nội dung, cộng đồng và thị trường.

Đối với các sự kiện văn hóa quốc tế, Tuần lễ Festival Quốc tế Huế dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10-6-2027, với chuỗi hoạt động nghệ thuật đường phố, biểu diễn nghệ thuật truyền thống quốc tế, triển lãm mỹ thuật di sản, giới thiệu cổ vật, ẩm thực và các hoạt động văn hóa hưởng ứng.

Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế 2027 dự kiến tổ chức từ ngày 11 đến 13-6-2027 tại khu vực công viên và Đài tưởng niệm bên bờ Nam sông Hương. Lễ hội kết hợp các hoạt động trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế, trình diễn thiết bị bay không người lái theo chủ đề di sản Huế cùng các hoạt động trải nghiệm, ẩm thực, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch và không gian thưởng thức nghệ thuật mới.

Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế – Hue Wonderverse Music Fest dự kiến diễn ra từ ngày 28-8 đến 1-9-2027, kết hợp biểu diễn âm nhạc Việt Nam, âm nhạc điện tử, giao lưu nghệ thuật quốc tế với các hoạt động ẩm thực và không gian trải nghiệm dành cho giới trẻ...