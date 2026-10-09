Huế công bố các nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư

Sáng 9/10, UBND TP Huế tổ chức lễ công bố và đưa vào khai thác ba nền tảng số gồm Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư.

Ba nền tảng được xây dựng gắn với những nhu cầu thiết thực như tiếp nhận ý tưởng, giải pháp cho sự phát triển của thành phố, giúp doanh nghiệp phản ánh khó khăn và theo dõi quá trình giải quyết và hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin các dự án ngoài ngân sách.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NH.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh, thành phố có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng cũng đứng trước những yêu cầu phát triển đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và nỗ lực cao hơn. Việc triển khai ba ứng dụng trên Hue-S nhằm tạo phương thức tương tác thuận tiện, công khai, minh bạch, chuyển những mong muốn, đề xuất của người dân và doanh nghiệp thành mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Đối với nền tảng Hiến kế, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế mong muốn tạo không gian để người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, những người con xa quê và người yêu Huế trong nước, nước ngoài đóng góp ý tưởng.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: "Chúng tôi không hề đánh giá thấp một cái ý kiến nào hết, tất cả mọi ý kiến đều phải được trân trọng". Tùy tính chất, tính khả thi và thẩm quyền, các đề xuất sẽ được xem xét thực hiện hoặc tiếp tục nghiên cứu, đánh giá. Thành phố cũng định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng hợp, phân tích và kết nối các ý tưởng.

Đối với nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, cập nhật tiến độ, xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đây cũng là cơ sở để theo dõi, giám sát và đánh giá trách nhiệm thực thi công vụ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Lãnh đạo TP Huế thực hiện nghi thức công bố các nền tảng số. Ảnh: NH.

Với Bản đồ số dự án thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về vị trí, quy hoạch, đất đai, hạ tầng và các yếu tố liên quan, giúp nhà đầu tư thuận tiện tra cứu, tìm hiểu và đề xuất cơ hội đầu tư trên môi trường số.

Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh, quá trình vận hành cần gắn với tiếp nhận phản hồi của cộng đồng để từng bước điều chỉnh, hoàn thiện các ứng dụng. Đồng thời, mong muốn người dân, doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan thông tin, truyền thông chia sẻ, đồng hành, tích cực đóng góp ý kiến, giúp thành phố nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Huế cho biết, ba nền tảng số cùng hướng tới mục tiêu huy động trí tuệ xã hội, giải phóng nguồn lực sản xuất, kinh doanh và kết nối nguồn lực đầu tư với cơ hội phát triển.

"Thành phố không đặt mục tiêu xây dựng thêm những phần mềm để người dân phải sử dụng thêm một hệ thống, mà muốn công nghệ giúp người dân dễ tham gia hơn, doanh nghiệp thuận lợi hoạt động và nhà đầu tư dễ tiếp cận cơ hội hơn.

Mỗi tương tác trên nền tảng cũng tạo ra dữ liệu để chính quyền hiểu rõ hơn nhu cầu xã hội, từ đó điều hành chính xác và đưa ra quyết định tốt hơn", ông Sơn nói.