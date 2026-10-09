Huế công bố ba nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư

Ba nền tảng được xây dựng gắn với những nhu cầu thiết thực: tiếp nhận ý tưởng, giải pháp cho sự phát triển của thành phố; giúp doanh nghiệp phản ánh khó khăn và theo dõi quá trình giải quyết; hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin các dự án ngoài ngân sách.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.H.

Việc công bố được tổ chức hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, góp phần hiện thực hóa những nội dung thành phố đã trao đổi, cam kết với cộng đồng doanh nghiệp.

Tạo thuận lợi để người dân hiến kế, doanh nghiệp gửi kiến nghị

Chuyên mục Hiến kế trên nền tảng Hue-S tạo thêm kênh để người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp có tính xây dựng. Những đề xuất thiết thực, có tính khả thi được xem xét để vận dụng trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, chương trình hoặc các nhiệm vụ, dự án cụ thể.

Đối với nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp đăng ký, xác thực tài khoản và khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống để gửi kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nội dung kiến nghị cần rõ ràng, chính xác, kèm tài liệu liên quan nếu có; tiến độ và kết quả xử lý được cập nhật để doanh nghiệp theo dõi.

Bản đồ số dự án thu hút đầu tư là kênh thông tin chính thức, tập trung, giúp nhà đầu tư tìm hiểu vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng và các thông tin liên quan đến dự án được công khai theo quy định.

Dữ liệu được rà soát, cập nhật theo chức năng của các sở, ngành và địa phương, bao gồm thông tin chung về dự án, quy hoạch xây dựng, đất đai, hiện trạng khu đất và tình hình triển khai. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Huế.

Trân trọng hiến kế, nâng cao trách nhiệm phục vụ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh, Huế có nhiều tiềm năng, lợi thế, đồng thời đứng trước những yêu cầu phát triển đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và nỗ lực cao hơn.

Việc triển khai ba ứng dụng trên nền tảng Hue-S nhằm tạo phương thức tương tác thuận tiện, công khai, minh bạch, chuyển những mong muốn, đề xuất của người dân, doanh nghiệp thành mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Thành phố Huế công bố ba nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ảnh: N.H.

Đối với Hiến kế, ông Thanh mong muốn tạo không gian để người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, những người con xa quê và những người yêu Huế trong và ngoài nước có thể đóng góp ý tưởng mọi lúc, mọi nơi.

Các ý kiến cần được trân trọng, tiếp nhận và nghiên cứu, từng bước hình thành kho tri thức phục vụ công tác quản lý, hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển thành phố.

“Chúng tôi không hề đánh giá thấp một ý kiến nào; tất cả mọi ý kiến đều phải được trân trọng. Tùy tính chất, tính khả thi và thẩm quyền, các đề xuất có thể được xem xét thực hiện ngay hoặc tiếp tục nghiên cứu, đánh giá.

Thành phố định hướng từng bước nâng cấp ứng dụng, sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng hợp, phân tích, kết nối các ý tưởng và đề xuất giải pháp", ông Thanh nói.

Đối với Hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh tinh thần xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, chủ động đồng hành với doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết và cập nhật tiến độ để quá trình xử lý kiến nghị được theo dõi, giám sát rõ ràng.

Đối với Bản đồ số dự án thu hút đầu tư, ông Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan, địa phương chủ động cung cấp thông tin tập trung trên môi trường số, giúp nhà đầu tư thuận tiện nghiên cứu, lựa chọn cơ hội đầu tư. Thông tin về vị trí dự án, quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng và các yếu tố liên quan cần được cập nhật, phục vụ quá trình tìm hiểu và đề xuất đầu tư.

Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm thường xuyên bổ sung dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, từ điều chỉnh quy hoạch, hiện trạng dân cư, đặc điểm khu đất đến những thay đổi về giao thông, điện, nước và các yếu tố tác động đến dự án. Qua đó, giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin sát thực tế, kịp thời, từng bước thực hiện việc tiếp cận thông tin, đề xuất và giải quyết thủ tục đầu tư trên môi trường số.

Theo ông Lê Trí Thanh, quá trình vận hành cần gắn với tiếp nhận phản hồi của cộng đồng để từng bước điều chỉnh, hoàn thiện các ứng dụng, đồng thời mong muốn người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chia sẻ, đồng hành, tích cực đóng góp ý kiến, giúp thành phố nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển.