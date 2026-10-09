Huế công bố ba nền tảng số kết nối người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư

Các đồng chí lãnh đạo thành phố nhấn nút ra mắt hệ thống. (Ảnh: Quang Tiến)

Các nền tảng được xây dựng để tạo kênh tương tác trực tuyến giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư. Qua đó, thành phố hướng đến rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả điều hành.

Nền tảng Hiến kế cho phép người dân, doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia gửi ý tưởng, đề xuất trực tuyến đến chính quyền. Hệ thống tiếp nhận, phân loại, chuyển cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu và theo dõi quá trình xử lý. Người gửi có thể theo dõi tiến độ và kết quả giải quyết hiến kế.

Ba nền tảng hướng đến tạo dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành; đồng thời giúp người dân thuận lợi hơn khi đóng góp ý tưởng, doanh nghiệp giảm trở ngại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhà đầu tư dễ tiếp cận các cơ hội đầu tư tại Huế. (Ảnh: Quang Tiến)

Với nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp, các kiến nghị, khó khăn liên quan đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, thuế, khoa học, công nghệ và thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý. Doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ, trao đổi thông tin và đánh giá kết quả hỗ trợ. Qua đó, thành phố hướng đến xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả giải quyết từng vấn đề của doanh nghiệp.

Bản đồ số dự án kêu gọi đầu tư cung cấp thông tin về vị trí, diện tích, hiện trạng, quy hoạch, hạ tầng và các điều kiện liên quan dự án. Nền tảng giúp nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư trên môi trường số, giảm thời gian tìm kiếm thông tin và chi phí giao dịch. Thành phố định hướng phát triển nền tảng thành cổng tương tác đầu tư thống nhất, hỗ trợ đăng ký quan tâm, trao đổi thông tin và theo dõi quá trình xử lý theo quy định.

Ba nền tảng hướng đến tạo dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành; đồng thời giúp người dân thuận lợi hơn khi đóng góp ý tưởng, doanh nghiệp giảm trở ngại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhà đầu tư dễ tiếp cận các cơ hội đầu tư tại Huế.