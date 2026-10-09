Huế công bố 3 nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Sáng 9/10, UBND TP Huế tổ chức công bố, đưa vào khai thác 3 nền tảng số, gồm: “Hiến kế”, “Hỗ trợ doanh nghiệp” và “Bản đồ số dự án thu hút đầu tư”. Hoạt động nhân ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Theo đó, 3 nền tảng số được TP Huế xây dựng gắn với những nhu cầu thiết thực như tiếp nhận ý tưởng, giải pháp cho sự phát triển của thành phố; giúp doanh nghiệp phản ánh khó khăn, theo dõi quá trình giải quyết; hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin các dự án ngoài ngân sách.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi lễ công bố các nền tảng số.

Trong đó, nền tảng số “Hiến kế” trên ứng dụng Hue-S (dịch vụ đô thị thông minh TP Huế) giúp người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp có tính xây dựng. Những đề xuất thiết thực, có tính khả thi sẽ được TP Huế xem xét, vận dụng trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, chương trình hoặc các nhiệm vụ, dự án cụ thể. Trong thời hạn 2 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận trên hệ thống, cơ quan chức năng sẽ xem xét, cập nhật nội dung phản hồi.

Đối với nền tảng số “Hỗ trợ doanh nghiệp” sẽ giúp doanh nghiệp gửi kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi tiếp nhận kiến nghị, cơ quan được giao xử lý sẽ xác định thẩm quyền và kiểm tra, xác minh, xử lý, cập nhật kết quả tối đa trong 6 ngày làm việc.

TP Huế đưa vào khai thác 3 nền tảng số “Hiến kế”, “Hỗ trợ doanh nghiệp” và “Bản đồ số dự án thu hút đầu tư” để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong khi đó, nền tảng số “Bản đồ số dự án thu hút đầu tư” sẽ là kênh thông tin chính thức, giúp nhà đầu tư tìm hiểu vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng và các thông tin liên quan đến dự án được công khai trên địa bàn TP Huế.

Các dữ liệu sẽ được rà soát, cập nhật theo chức năng của các Sở, ngành và địa phương, gồm thông tin chung về dự án, quy hoạch xây dựng, đất đai, hiện trạng khu đất, tình hình triển khai, tạo thuận lợi để doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Huế.

Chuyên mục “Hiến kế” trên Hue-S tiếp nhận đề xuất, hiến kế của người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh cho biết: Huế có nhiều tiềm năng, lợi thế, đồng thời đứng trước những yêu cầu phát triển đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và nỗ lực cao hơn. Do đó, việc triển khai 3 ứng dụng trên nền tảng Hue-S nhằm tạo phương thức tương tác thuận tiện, công khai, minh bạch, chuyển những mong muốn, đề xuất của người dân, doanh nghiệp thành mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Các nền tảng số sẽ tạo không gian để người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, những người con xa quê và người yêu Huế trong nước, nước ngoài có thể đóng góp ý tưởng mọi lúc, mọi nơi. Các ý kiến sẽ được tiếp nhận, nghiên cứu để phục vụ công tác quản lý, hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển thành phố.

“Quá trình vận hành các nền tảng số cần gắn với tiếp nhận phản hồi của cộng đồng để từng bước điều chỉnh, hoàn thiện các ứng dụng. Đồng thời mong muốn người dân, doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan thông tin, truyền thông chia sẻ, đồng hành, tích cực đóng góp ý kiến, giúp thành phố nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của địa phương”, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh yêu cầu.