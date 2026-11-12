Huế: Còn 462 học sinh chưa thể trở lại trường do mưa lũ

Đa số học sinh các trường ở vùng trũng của thành phố Huế đến chiều nay đã trở lại trường học. (Ảnh chụp ngày 11/11: Quang Tiến)

Cụ thể, hai cơ sở giáo dục tại xã Quảng Điền vẫn phải cho học sinh nghỉ học, gồm phân hiệu Trường tiểu học Sịa và phân hiệu Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Hữu Dật, với tổng số 462/6.605 học sinh nghỉ học. Riêng Trường trung học phổ thông Hóa Châu tổ chức dạy học trực tuyến trong buổi sáng cùng ngày.

Trước đó, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp khiến nhiều trường học trên địa bàn thành phố phải tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến chiều 10/11, toàn thành phố có 67 trường và trung tâm cho học sinh nghỉ học, gồm 26 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 19 trường trung học cơ sở, 4 trường trung học phổ thông và một trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

Đến ngày 11/11, số cơ sở giáo dục phải cho học sinh nghỉ học giảm còn 22 trường, gồm 9 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 5 trường trung học cơ sở và 2 trường trung học phổ thông. Các địa bàn chịu ảnh hưởng gồm phường Kim Trà có 7 trường, xã Quảng Điền 5 trường, phường Hóa Châu 4 trường, xã Lộc An 4 trường, phường Kim Long một trường và xã A Lưới 5 một trường.

Việc từng bước tổ chức cho học sinh trở lại trường được các cơ sở giáo dục thực hiện căn cứ tình hình thực tế, bảo đảm an toàn sau mưa lũ.