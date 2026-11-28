Định hình động lực tăng trưởng từ công nghiệp văn hóa

Phát huy nền tảng văn hóa và di sản đang mở ra hướng đi giàu tiềm năng cho TP. Huế trong hành trình tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Với hệ thống di sản phong phú, cảnh quan đặc sắc cùng chiều sâu văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, Huế có nhiều điều kiện để chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế. Trên cơ sở đó, thành phố từng bước định hình mô hình phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản gắn với du lịch và dịch vụ, hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu bảo tồn, gìn giữ bản sắc và phát triển bền vững.

Trong định hướng phát triển dài hạn, Huế xác định công nghiệp văn hóa không chỉ là lĩnh vực bổ trợ cho du lịch mà cần trở thành ngành kinh tế có khả năng tạo ra giá trị gia tăng, việc làm và nâng cao sức cạnh tranh cho địa phương. Vì vậy, thành phố đang tập trung xây dựng các định hướng, chương trình và đề án mang tính chiến lược, tạo nền tảng cho sự phát triển đồng bộ các ngành công nghiệp văn hóa.

Nhiều nhiệm vụ quan trọng đang được triển khai như xây dựng Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; Đề án “Huế - Thành phố Nhiếp ảnh”; hồ sơ tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực; kịch bản tăng trưởng các ngành công nghiệp văn hóa năm 2026 và giai đoạn 2027 - 2030. Thành phố cũng đang xây dựng Đề án tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế đến năm 2030. Đặc biệt, Đề án phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030 đã được ban hành, góp phần mở rộng không gian khai thác các giá trị di sản.

Huế có hệ thống di sản phong phú, cảnh quan đặc sắc.

Cùng với hoàn thiện định hướng và cơ chế triển khai, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại không gian hai bờ sông Hương và hệ thống bảo tàng công lập, ngoài công lập tiếp tục được duy trì, phát triển. Những không gian này không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa mà còn tạo môi trường giao lưu, sáng tạo, giới thiệu sản phẩm nghệ thuật, kết nối hoạt động văn hóa với du lịch và dịch vụ.

Một trong những hướng đi được thành phố chú trọng là xây dựng các sự kiện văn hóa mang thương hiệu riêng, có khả năng thu hút công chúng và tạo hiệu ứng lan tỏa. Thời gian tới, Huế định hướng tổ chức nhiều chương trình quy mô như Tuần lễ Âm nhạc Di sản quốc tế (Huế Wonderverse), Tuần lễ Festival Nghệ thuật Huế, Lễ hội Ánh sáng (Hue Heri-tech Lighting Festival), chương trình truyền hình thực tế và hệ sinh thái kinh tế nhà sáng tạo Huế - The Hue Creators.

Việc đầu tư các sản phẩm sự kiện có bản sắc, được tổ chức chuyên nghiệp và có khả năng tiếp cận thị trường quốc tế sẽ góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách. Qua đó, không gian du lịch được mở rộng, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách có thêm cơ hội gia tăng, đồng thời tạo động lực phát triển các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, mua sắm và giải trí.

Điện ảnh cũng được xác định là lĩnh vực có nhiều dư địa để khai thác lợi thế cảnh quan và di sản của Huế. Thành phố đang tạo điều kiện, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các đoàn làm phim đến khảo sát, sản xuất tác phẩm tại địa phương. Với hệ thống kiến trúc cung đình, lăng tẩm, đình chùa, nhà vườn và cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, Huế sở hữu nguồn chất liệu phong phú cho hoạt động sáng tạo điện ảnh. Việc thu hút các đoàn làm phim không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh thành phố mà còn tạo cơ hội phát triển dịch vụ hậu cần, lưu trú, vận chuyển và tổ chức sản xuất, từng bước hình thành chuỗi giá trị kinh tế từ hoạt động điện ảnh.

Bảo tồn di sản, tạo nền tảng cho phát triển bền vững

Song hành với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản tiếp tục được Huế xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đây vừa là trách nhiệm gìn giữ tài sản văn hóa của các thế hệ, vừa là điều kiện quan trọng để xây dựng những sản phẩm du lịch và dịch vụ có chiều sâu, mang dấu ấn riêng của địa phương.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã triển khai công tác lập hồ sơ, xem xét xếp hạng và điều chỉnh xếp hạng di tích; trong đó có 18 di tích được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố và 11 di tích được điều chỉnh xếp hạng. Kết quả này góp phần bổ sung cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các địa chỉ văn hóa, lịch sử trên địa bàn.

Đối với hệ thống di tích nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế, thành phố đang triển khai 10 dự án tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí hơn 49,5 tỷ đồng. Đồng thời, hoạt động khai quật khảo cổ tại di tích Tháp đôi Liễu Cốc, giai đoạn phần còn lại, ở phường Hương Xuân cũng đang được thực hiện. Đây là những công việc có ý nghĩa trong việc làm rõ thêm các giá trị lịch sử, kiến trúc và khảo cổ, tạo cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn cũng như khai thác di sản phục vụ nghiên cứu, giáo dục và du lịch.

Đối với Quần thể di tích Cố đô Huế, năm 2026, kế hoạch vốn dành cho công tác bảo tồn, tu bổ di tích được bố trí 273,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 1/10/2026, giá trị giải ngân đạt 160,457 tỷ đồng, bằng 58,7% kế hoạch; dự kiến đến ngày 31/12/2026, tỷ lệ giải ngân đạt 100% vốn bố trí trong năm.

Di sản văn hóa Huế luôn là điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong hành trình khám phá Cố đô.

Không chỉ chú trọng gìn giữ các công trình, di tích và cảnh quan, Huế còn quan tâm bảo vệ, trao truyền những giá trị văn hóa phi vật thể đang hiện diện trong đời sống cộng đồng. Thành phố đã ban hành Đề án “Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Điện Huệ Nam đến năm 2030”; triển khai các đề án bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế đến năm 2030 và quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản Tri thức may, mặc áo dài Huế giai đoạn 2025 - 2030. Hiện thành phố đang chỉ đạo xây dựng Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản trong Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn đến năm 2030.

Đáng chú ý, thực hiện Công văn số 8656/VPCP-KGVX ngày 22/8/2026 của Văn phòng Chính phủ, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch lập hồ sơ “Nghệ thuật Ca Huế” đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc hướng đến ghi danh ở tầm quốc tế không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Ca Huế mà còn tạo thêm cơ hội quảng bá, bảo tồn, đào tạo và phát triển các chương trình biểu diễn nghệ thuật gắn với hoạt động du lịch.

Hình thành hệ sinh thái sáng tạo, hướng tới mục tiêu đóng góp 10% GRDP

Để các giá trị văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển, Huế đang xây dựng Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm là lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế, khả năng tạo giá trị gia tăng và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, thay vì đầu tư dàn trải.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, thành phố dự kiến tập trung phát triển 6 nhóm ngành gồm: du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ, làng nghề; truyền hình và phát thanh, xuất bản, quảng cáo.

Trong đó, du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và thiết kế được xác định là những lĩnh vực có vai trò dẫn dắt. Các sản phẩm công nghiệp văn hóa số được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, đưa giá trị văn hóa Huế đến gần hơn với công chúng và thị trường quốc tế.

Theo định hướng, đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp khoảng 10% GRDP của thành phố; đến năm 2045 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 20% GRDP. Đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm chuyển dịch từ mô hình khai thác tài nguyên văn hóa theo phương thức truyền thống sang phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có tính sáng tạo, chuyên nghiệp và khả năng thương mại hóa.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo ông Trần Hữu Thùy Giang, Huế cần thay đổi cách tiếp cận trong phát triển công nghiệp văn hóa. Trọng tâm không chỉ là gia tăng lượng khách tham quan hay số lượng sự kiện, mà phải xây dựng được các thiết chế, không gian và hệ sinh thái sáng tạo đủ sức kết nối các chủ thể văn hóa, doanh nghiệp và thị trường. Trong đó, việc hình thành Trung tâm công nghiệp văn hóa đổi mới sáng tạo được xem là một trong những định hướng quan trọng, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm có bản quyền, thương hiệu, hàm lượng sáng tạo và ứng dụng công nghệ cao.

Thành phố cũng hướng đến thu hút các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư, tham gia sản xuất, phân phối và đưa sản phẩm văn hóa Huế đến các thị trường rộng lớn hơn. Cách làm này nhằm khắc phục tình trạng hoạt động văn hóa còn phân tán, quy mô nhỏ, thiếu sự liên kết giữa khâu sáng tạo, sản xuất và tiêu thụ.

Tuần lễ Âm nhạc Di sản quốc tế (Huế Wonderverse) là một trong những chương trình quy mô.

Một trong những yêu cầu đặt ra là chuyển từ hỗ trợ các hoạt động đơn lẻ sang phát triển toàn bộ chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, từ hình thành ý tưởng, sáng tạo, sản xuất, trình diễn, quảng bá đến phân phối, tiêu dùng và tái đầu tư. Trong đó, nguồn vốn đầu tư công giữ vai trò tạo nền tảng, dẫn dắt, đồng thời mở ra cơ hội thu hút nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển.

Bên cạnh nguồn lực tài chính, thành phố đặc biệt coi trọng các yếu tố con người, di sản, thương hiệu, dữ liệu và tài sản trí tuệ. Việc đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi sẽ là những điều kiện cần thiết để hình thành các chủ thể sáng tạo chuyên nghiệp, có khả năng tạo ra sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Với lợi thế riêng có về văn hóa và di sản, Huế đang đứng trước cơ hội chuyển hóa những giá trị được tích lũy qua nhiều thế hệ thành nguồn lực phát triển trong bối cảnh kinh tế sáng tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng. Khi bảo tồn được đặt trong mối quan hệ hài hòa với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và phát triển thị trường, di sản không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục tạo ra những giá trị mới. Đây chính là hướng đi để Huế phát huy bản sắc, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thêm sinh kế cho người dân và từng bước khẳng định vị thế đô thị văn hóa, di sản đặc sắc của Việt Nam.