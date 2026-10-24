Huế: Chuyển đổi số nâng cao năng lực cảnh báo trong phòng, chống thiên tai

Tập huấn kỹ năng tiếp cận thông tin cảnh báo mưa lũ, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho cộng đồng tại Huế.

Trước những diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin cảnh báo mưa lũ là yêu cầu cấp thiết. Hoạt động tập huấn tại các phường Phú Xuân và Thuận Hóa, thành phố Huế, góp phần đưa kiến thức phòng ngừa, kỹ năng ứng phó đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời phát huy vai trò của công nghệ và chuyển đổi số trong bảo vệ cuộc sống người dân.

Chủ động từ cơ sở, nâng cao năng lực ứng phó

Phòng, chống thiên tai không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm chung của toàn thể cộng đồng. Tại thành phố Huế, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ lụt và ngập úng, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng tiếp cận thông tin cảnh báo có ý nghĩa quan trọng đối với sự an toàn của mỗi người dân.

Ngày 21/10/2026, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi Khí hậu đã phối hợp với UBND phường Phú Xuân và Thuận Hóa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tiếp cận thông tin cảnh báo mưa lũ tại phường Phú Xuân và phường Thuận Hóa. Hoạt động hướng đến lực lượng tại cơ sở, góp phần củng cố khả năng tiếp nhận, nhận biết và truyền tải thông tin cảnh báo đến người dân.

Tập huấn kỹ năng tiếp cận thông tin cảnh báo mưa lũ, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho cộng đồng tại Huế.

Việc trang bị kiến thức không đơn thuần dừng lại ở phổ biến thông tin, mà còn hướng tới hình thành kỹ năng ứng phó phù hợp trong những tình huống khẩn cấp. Khi hiểu rõ các dấu hiệu nguy hiểm, biết theo dõi diễn biến thời tiết và chủ động thực hiện khuyến cáo của cơ quan chức năng, mỗi người dân sẽ có thêm điều kiện bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Công nghệ số đưa cảnh báo đến gần người dân

Trong công tác phòng, chống thiên tai, thông tin kịp thời, dễ tiếp cận và dễ hiểu có thể góp phần quyết định hiệu quả ứng phó. Sự phát triển của công nghệ số đang mở ra nhiều phương thức giúp người dân theo dõi diễn biến mưa lũ, cập nhật tình hình và chủ động lựa chọn biện pháp bảo đảm an toàn.

Tại Huế, các công cụ như ứng dụng Hue-S, hệ thống camera trực tuyến và tháp cảnh báo lũ thông minh hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin về thời tiết, mực nước và tình trạng ngập tại một số khu vực. Việc kết hợp các kênh thông tin số với hệ thống truyền thanh, hướng dẫn trực tiếp và thông báo từ chính quyền địa phương giúp mở rộng khả năng tiếp cận cảnh báo.

Tập huấn kỹ năng tiếp cận thông tin cảnh báo mưa lũ, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho cộng đồng tại Huế.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người sử dụng biết cách khai thác thông tin và chuyển hóa thành hành động cụ thể. Người dân cần chủ động theo dõi các nguồn tin chính thống, kiểm tra thông báo khi có mưa lớn, không chủ quan trước dấu hiệu nước dâng và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn sơ tán, cảnh báo nguy hiểm.

Đặc biệt, việc phổ biến kỹ năng sử dụng công nghệ cần đi đôi với hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và những hộ dân gặp khó khăn trong tiếp cận thiết bị số. Không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiếp nhận thông tin cảnh báo chính là yêu cầu nhân văn của công tác phòng ngừa thiên tai trong thời đại số.

Chung sức bảo vệ cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững

Hiệu quả phòng, chống thiên tai không chỉ phụ thuộc vào hệ thống cảnh báo hay phương tiện ứng cứu mà còn được quyết định bởi sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng và người dân. Mỗi tổ dân phố, mỗi hộ gia đình cần chủ động xây dựng phương án ứng phó, chuẩn bị các vật dụng thiết yếu, xác định nơi an toàn và giữ liên lạc khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, các địa phương cần duy trì hoạt động tập huấn, diễn tập, cập nhật thông tin và rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Việc kết hợp dữ liệu quan trắc, công nghệ cảnh báo và kinh nghiệm thực tiễn của người dân sẽ góp phần nâng cao chất lượng dự báo, truyền tin và tổ chức ứng phó từ sớm, từ xa.

Về lâu dài, phòng ngừa thiên tai cần gắn với bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Một cộng đồng có kiến thức, chủ động chia sẻ thông tin và sẵn sàng hỗ trợ nhau sẽ tạo nền tảng vững chắc để giảm thiểu thiệt hại, duy trì sinh kế và phục hồi sau thiên tai.

Từ hoạt động tập huấn tại Phú Xuân và Thuận Hóa, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đưa kiến thức, kỹ năng và công nghệ đến từng khu dân cư. Khi chính quyền chủ động, công nghệ được khai thác hiệu quả và người dân cùng chung trách nhiệm, phòng, chống thiên tai sẽ trở thành hành động thường xuyên của toàn xã hội, góp phần bảo vệ con người, môi trường và hướng tới sự phát triển bền vững./.