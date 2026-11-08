Huế: Chung sức xây dựng khu dân cư văn hóa, nghĩa tình

Lãnh đạo xã Đan Điền cùng lãnh đạo Hội LHPN TP Huế chung tay ủng hộ quỹ vì người nghèo thông qua mô hình heo đất tiết kiệm ở thôn Phú Hòa

Đoàn kết xây dựng khu dân cư ngày càng khởi sắc

Thôn Phú Hòa nằm ở phía Tây Nam xã Đan Điền, có diện tích khoảng 8km², với 580 hộ và 2.049 nhân khẩu. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Ban điều hành thôn vận động người dân đóng góp 160 triệu đồng và ngày công để xây dựng, nâng cấp 5 tuyến đường với tổng chiều dài 450m; Nhà nước hỗ trợ 75 tấn xi măng.

Bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Huế tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Công tác hỗ trợ người dân phát triển kinh tế được các tổ chức đoàn thể quan tâm. Các chi hội Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ vận động nguồn vốn trong hội viên để hỗ trợ nhau chăn nuôi, sản xuất. Riêng Chi hội Nông dân và Chi hội Phụ nữ đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Điền hơn 12 tỷ đồng giúp trên 200 hộ có điều kiện phát triển kinh tế.

Hiện tại thôn Phú Hoà có 5 hộ nghèo, chiếm 0,86%, và 25 hộ cận nghèo, chiếm 4,3%. Địa phương phấn đấu trong năm 2027 có thêm 2 hộ thoát nghèo. Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình hiếu học tiếp tục được duy trì. Năm nay, thôn có 509/580 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 87,7% và tiếp tục giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp xã.

Tặng quà cho học sinh trong thôn có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh kết quả đạt được, phong trào tại khu dân cư vẫn còn một số hạn chế. Sự tham gia của một bộ phận người dân vào các hoạt động cộng đồng, nhất là phong trào Ngày Chủ nhật xanh, chưa đồng đều giữa các khu vực sau sắp xếp thôn. Sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn do thời tiết, chuột phá hoại, việc chuyển đổi cây trồng chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn lực huy động trong Nhân dân để xây dựng hạ tầng, công trình phúc lợi còn hạn chế.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa

Về công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, TP Huế đạt nhiều kết quả tích cực. Từ 16.006 hộ nghèo năm 2021, chiếm 4,93%, đến cuối năm 2025 toàn thành phố còn 3.713 hộ, chiếm 1,08%.

Phát biểu tại ngày hội, bà Dương Thị Thu Thủy nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc, là nền tảng để cộng đồng vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, MTTQ Việt Nam luôn phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư không chỉ là dịp nhìn lại kết quả hoạt động mà còn góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm, phát huy sức mạnh cộng đồng.

Năm nay ngày hội được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là dịp để mỗi người dân tiếp tục nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình và cộng đồng.

Phát động chương trình heo đất tiết kiệm giúp người nghèo ở thôn Phú Hoà

Bà Dương Thị Thu Thủy bày tỏ mong muốn người dân thôn Phú Hòa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo người có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Đồng thời mỗi gia đình cần quan tâm giáo dục con cháu, gìn giữ nếp nhà, thực hiện nếp sống văn minh; bảo tồn và trao truyền những nét đẹp văn hóa quê hương cho thế hệ trẻ.

Cũng trong dịp này, bà Dương Thị Thu Thủy thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và quà cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo xã, chi hội phụ nữ cũng nhận làm mẹ đỡ đầu các trẻ mồ côi trên địa bàn thôn.