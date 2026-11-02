Huế: Chuẩn bị đầu tư tuyến đường Đông - Tây 2.000 tỷ đồng kết nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ngày 2/11, Sở Xây dựng TP Huế thông tin, đơn vị chuyên môn vừa có tờ trình về triển khai dự án tuyến đường Đông - Tây kết nối đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn với các tuyến tỉnh lộ 9, đường Vành đai 3 đoạn nối quốc lộ 1 đến cao tốc, đường kết nối tỉnh lộ 16 đến đường tránh phía Tây TP Huế và đường tỉnh lộ 12 trên địa bàn TP Huế.

Theo Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp TP Huế, các tuyến đường sẽ hình thành trục kết nối thông suốt từ quốc lộ 1 lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn giúp giảm tải áp lực giao thông cho quốc lộ 1 và các tuyến đường nội đô. Đồng thời, dự án mở ra không gian phát triển đô thị về phía Tây, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, làng nghề, phát triển quỹ đất và thu hút đầu tư hiệu quả.

Dự án có tổng chiều dài hơn 25km, với 4 đoạn tuyến kết nối chiến lược từ quốc lộ 1 lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn và đường tránh phía Tây TP Huế.

Cụ thể, tuyến đường tỉnh lộ 9, có chiều dài khoảng 8km, trong đó đoạn từ Km 0+800 - Km 2+989 dài khoảng 2,2km có quy mô mặt cắt ngang 36m; đoạn từ Km 2+989 - Km 8+800 dài khoảng 5,8km có quy mô nền đường 31m. Trên tuyến xây dựng bổ sung đơn nguyên cầu vượt cao tốc rộng 12m.

Đoạn tuyến Vành đai 3, nối từ quốc lộ 1 đến cao tốc dài khoảng 4,6km. Trong đó, đoạn từ nút giao quốc lộ 1 với đường tỉnh lộ 8A đến đường tránh quốc lộ 1 dài 2,3km có bề rộng nền đường 36m, đoạn từ đường tránh quốc lộ 1 đến nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 2,3km có nền đường rộng 40m. Cầu trên tuyến được thiết kế bề rộng bằng nền đường 36m.

Tuyến đường kết nối đường tỉnh lộ 16 đến đường tránh phía Tây TP Huế, với tổng chiều dài 8,6km. Trong đó, đoạn từ Km 0+000 - Km 7+200 dài 7,2km đề xuất quy mô 12m, đoạn từ Km 7+200 - Km 8+600 dài 1,4km đề xuất quy mô 24m. Tại lý trình Km 0+280 sẽ xây dựng mới một cây cầu có chiều dài nhịp dự kiến 24m, khổ cầu rộng 12m.

Tuyến đường tỉnh lộ 12, dài khoảng 4km, với quy mô nền đường và cầu rộng 26m.

Dự án đi qua địa bàn các phường: Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, Kim Trà, Kim Long và xã Bình Điền. Mục tiêu cốt lõi của dự án là đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và đi lại của người dân, rút ngắn hành trình di chuyển, đồng thời khai thác đồng bộ hiệu quả các nút giao liên thông thuộc dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang thi công.

Khi công trình hoàn thành, các trục đường kết nối thông suốt từ quốc lộ 1 lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ giúp rút ngắn hành trình di chuyển, giảm tải cho quốc lộ 1 cùng hệ thống giao thông nội đô, mở rộng không gian phát triển đô thị về hướng Tây. Đồng thời, tạo quỹ đất thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ và phát huy tối đa hiệu quả các nút giao liên thông dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn.