Huế chủ động ứng phó mưa lớn, không để bị động, bất ngờ trước thiên tai

Tình hình mưa dông trên diện rộng, mưa lớn cục bộ đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Huế. (Ảnh: CH)

Theo Báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, tính đến 10 giờ ngày 21/9, tình hình mưa dông trên diện rộng, mưa lớn cục bộ đang diễn biến phức tạp trên địa bàn. Trong 24 giờ qua, nhiều khu vực ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-130mm. Một số điểm có lượng mưa cao như Cảng Tư Hiền 216mm, Giang Hải 224mm.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 200mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 23-24/9, mưa được dự báo có xu hướng giảm dần, song nguy cơ phát sinh các tình huống nguy hiểm do mưa cường suất lớn vẫn cần được chủ động phòng ngừa.

Đáng chú ý, mưa với cường độ trên 70mm trong 2 giờ có thể gây lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá tại khu vực đồi núi; đồng thời làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ tại các tuyến đường thấp trũng, khu vực đô thị có hệ thống thoát nước kém hoặc bị tắc nghẽn. Đây là những nguy cơ đòi hỏi các địa phương, cơ quan chức năng và người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống thiên tai.

Mực nước trên sông Hương và sông Bồ hiện dưới báo động I; các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đang bảo đảm an toàn. (Ảnh: CH)

Trước tình hình trên, ngày 21/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã ban hành Công văn số 29/BCH-SNNMT, đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, dông, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là tăng cường theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, mưa lớn, dông, lốc, sét; thường xuyên tiếp nhận thông tin từ các cơ quan chuyên môn, hệ thống Hue-S và các kênh thông tin cảnh báo chính thống. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Các xã, phường được yêu cầu chủ động triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức di dời người dân khi cần thiết, đồng thời sẵn sàng lực lượng ứng cứu tại những địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Công tác canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở phải được thực hiện nghiêm túc, nhằm hạn chế tai nạn đáng tiếc.

Đối với các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi đang thi công, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khẩn trương kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công. Các khu vực công trình phải được cảnh báo, rào chắn an toàn, phòng tránh tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng người dân và người lao động.

Trong lĩnh vực quản lý hồ đập, các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn được yêu cầu kiểm tra an toàn công trình, rà soát phương án ứng phó thiên tai, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước hồ. Việc vận hành công trình phải tuân thủ đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn được yêu cầu kiểm tra an toàn công trình, rà soát phương án ứng phó, điều tiết tăng lưu lượng xả nhằm chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. (Ảnh: Hà Nguyên)

Theo báo cáo nhanh, mực nước trên sông Hương và sông Bồ hiện dưới báo động I; các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đang bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, trước dự báo mưa lớn tiếp diễn, yêu cầu chủ động theo dõi và sẵn sàng ứng phó vẫn được đặt lên hàng đầu.

Công tác phòng, chống thiên tai tại Huế đang được triển khai theo tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Việc thực hiện nghiêm các phương án ứng phó, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng và nâng cao ý thức phòng tránh của người dân sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trước những diễn biến bất thường của thời tiết