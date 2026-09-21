Huế chủ động ứng phó mưa lớn, cảnh giác ngập lụt, lũ quét và sạt lở

Mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp

Theo Báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, đến 10 giờ ngày 21/9, mưa dông trên diện rộng, mưa lớn cục bộ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong 24 giờ qua, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 40-130mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Cảng Tư Hiền 216mm, Giang Hải 224mm.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, TP. Huế tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 200mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Mực nước trên sông Hương và sông Bồ hiện dưới báo động I.

Từ ngày 23-24/9, mưa được dự báo có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, nguy cơ phát sinh các tình huống nguy hiểm do mưa có cường suất lớn vẫn cần được chủ động phòng ngừa.

Đáng chú ý, với lượng mưa trên 70mm trong 2 giờ, khu vực đồi núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá. Tại các tuyến đường thấp trũng, khu vực đô thị có hệ thống thoát nước kém hoặc bị tắc nghẽn, nguy cơ ngập úng cục bộ cũng gia tăng.

Chủ động lực lượng, phương án ứng phó

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, ngày 21/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế ban hành Công văn số 29/BCH-SNNMT, đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, dông, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, mưa lớn, dông, lốc, sét; thường xuyên tiếp nhận thông tin từ cơ quan chuyên môn, hệ thống Hue-S và các kênh cảnh báo chính thống.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh; rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động phương án di dời người dân khi cần thiết và sẵn sàng lực lượng ứng cứu tại các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Công tác canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở phải được thực hiện nghiêm túc, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đối với các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi đang thi công, chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu khẩn trương kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công. Các khu vực công trình phải được cảnh báo, rào chắn nhằm phòng tránh tai nạn.

Theo dõi chặt hồ đập, bảo đảm an toàn hạ du

Đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, các chủ đập được yêu cầu kiểm tra an toàn công trình, rà soát phương án ứng phó thiên tai, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước hồ.

Việc vận hành các công trình phải tuân thủ đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn được yêu cầu kiểm tra an toàn công trình, rà soát phương án ứng phó, điều tiết tăng lưu lượng xả nhằm chủ động ứng phó.

Theo báo cáo nhanh, mực nước trên sông Hương và sông Bồ hiện dưới báo động I; các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đang bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì trạng thái chủ động, theo dõi sát diễn biến để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

TP. Huế yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai được thực hiện theo phương châm chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng và nâng cao ý thức phòng tránh của người dân, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.