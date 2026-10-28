Huế chủ động ứng phó đợt mưa lớn kéo dài đến ngày 5/11

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, từ ngày 27/10 đến 5/11/2026, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường và gió Đông trên cao hoạt động mạnh dần, thành phố có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150–300mm, có nơi trên 400mm. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét; trên biển có gió mạnh, sóng lớn.

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Tăng cường cảnh báo, kiểm soát khu vực nguy hiểm

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, không khí lạnh, gió mạnh trên biển và tình hình mưa lớn qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống Hue-S, Trang thông tin Phòng, chống thiên tai thành phố và Đài Khí tượng thủy văn thành phố. Đồng thời, kịp thời thông tin, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

TP. Huế chủ động ứng phó trước đợt mưa lớn kéo dài.

Tại khu vực ven biển, đầm phá, Chi cục Thủy sản, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Đài Thông tin Duyên hải Huế và chính quyền địa phương tăng cường theo dõi diễn biến gió mạnh, sóng lớn; thông báo, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn người và phương tiện.

UBND các xã, phường khẩn trương rà soát phương án ứng phó thiên tai, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết ngăn người, phương tiện đi qua những nơi không bảo đảm an toàn; chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

Bảo đảm an toàn công trình, hồ chứa và vùng hạ du

Đối với các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi đang thi công, chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người lao động, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công. Các khu vực công trình phải được bố trí cảnh báo, rào chắn nhằm phòng ngừa tai nạn, không để xảy ra sự cố đe dọa tính mạng người dân và người lao động.

Các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải rà soát phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn công trình; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và mực nước hồ để chủ động tính toán, thông tin cảnh báo, vận hành theo đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai nhiệm vụ, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó từ sớm, sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai, đặt mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước, Nhân dân lên hàng đầu.